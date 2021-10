Tennisstjernen Nick Kyrgios har trukket overskrifter hele sin karriere – både for det positive og for det negative.

Nu har han så gjort det igen. Desværre er den seneste overskrift af negativ karakter. Det skriver AS.

Australieren var nemlig tidligere på ugen i et så voldsomt skænderi med sin kæreste på et hotelværelse, at ordensmagten måtte tilkaldes.

Politiet blev tilkaldt, fordi hotellets gæster og personale var bange for, at skænderiet kunne eskalere til noget, som var voldsommere end bare mundhuggeri.

Foto: Carmen Mandato Vis mere Foto: Carmen Mandato

Ifølge AS dukkede flere betjente op. De konstaterede kort efter, at der ikke var sket noget voldeligt eller kriminelt mellem de involverede parter.

Nick Kyrgios befandt sig på hotelværelset sammen med sin kæreste, fordi de er i karantæne i ti dage. Det skyldes, at de netop er vendt tilbage til Australien, hvor man skal i isolation ved ankomst.

Mediet fremsatte spekulationer om, hvorvidt det voldsomme skænderi skyldtes, at tennisstjernen for nylig blev taget i at sende beskeder til en anden kvinde, hvor han skrev, at de skulle sove sammen.

Nick Kyrgios og kæresten blev af politiet sendt på to forskellige værelser, hvor de skal blive, indtil de har overstået deres karantæne.