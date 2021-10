Hun sidder og stirrer tomt ud i luften, mens kinden hviler på den ene hånd.

Et billede, der får følelserne frem hos den 38-årige tidligere tennisstjerne Jelena Dokic. For hun kæmpede inderligt dengang. Ikke blot på banen.

'Jeg bliver trist og føler smerte, når jeg ser det her billede,' skriver hun i et opslag på sin Instagram-profil til billedet.

Tiden skal skrues tilbage til US Open i 2000, hvor billedet af den unge Dokic blev taget. En periode, hvor hun kæmpede voldsomt.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

'Billedet blev taget i en periode i mit liv, hvor jeg kæmpede med depression, angst og ptsd. Få år efter forsøgte jeg at tage mig eget liv. I dag er jeg et andet sted,' skriver australsk-serbiske Dokic, der har delt billedet i anledning af World Mental Health Day mandag.

Jelena Dokic fik sit store gennembrud ved Wimbledon i 2000, da hun var 17 år. Her nåede den useedede Dokic til semifinalen, men tabte til amerikaneren Lindsay Davenport.

I forbindelse med opslaget kommer hun også med en opfordring til alle dem, der sidder og læser med på den anden side af skærmen.

'Efter at have været igennem så mange personlige udfordringer og herefter komme ud på den anden side ved jeg, hvor vigtigt det er at være opmærksom på de mennesker, der er omkring dig. Jeg ved, at alle ikke er lige heldige med at komme igennem, som jeg gjorde,' skriver Jelena Dokic, der i dag arbejder som kommentator, og fortsætter: