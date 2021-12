I næsten to uger sidder det meste af tennisverdenen med en knugende frygt i maven i november. De frygter for, hvad der er sket med den kinesiske tennisstjerne Peng Shuai.

Ingen har set hende eller hørt fra hende, efter hun på det kinesiske sociale medie Weibo skrev en grum sexanklage mod en toppolitiker i Kina. En mand med en lang fortid i toppen af det kinesiske styre.

Efter et ugelangt og tungt pres fra de sociale medier dukker hun endelig op på et billede med præsidenten for den Internationale Olympiske Komité, Thomas Bach, men frygten for hendes velbefindende forsvinder ikke.

For hvordan kan man vide, at Peng Shuai reelt er i sikkerhed, blot fordi hun har talt en halv time med IOC-præsidenten over et videolink? Det var ikke nok for FN – heller ikke for EU.

This file photo taken on January 13, 2019 shows China's Peng Shuai serving the ball during a practice session ahead of the Australian Open tennis tournament in Melbourne. Foto: WILLIAM WEST

Ja, Peng Shuais sag er nået helt op til verdensorganisationen, der arbejder for international fred og sikkerhed, og Den Europæiske Union.

Og selvom Peng Shuai tidligere var verdens bedste doublespiller, handler det ikke om sport, men om Kina og det kinesiske styre – med udgangspunkt i et seksuelt overgreb begået mod landets absolut bedste tennisspiller af en 40 år ældre og tidligere højtstående embedsmand.

Det hele eksploderede ud af det blå 2. november, da Peng Shuai sendte en besked ud til sine omkring en halv million følgere på Weibo.

»Jeg ved, at en mand af din rang – Zhang Gaoli – vil sige, at du ikke er bange. Men selvom det her er en umulig kamp, og det svarer til et insekt, der angriber en flamme og ender med selvdestruktion, vil jeg fortælle sandheden om dig,« skrev Peng Shuai ifølge BBC og fortsatte:

Zhang Gaoli. Foto: DMITRY LOVETSKY

»Den eftermiddag gav jeg ikke mit samtykke, og jeg kunne ikke stoppe med at græde. Du bragte mig hjem til dit hus og tvang mig og dig til at have en relation.«

»Jeg har ingen beviser, og det har været umuligt at efterlade beviser. Du var altid bange for, at jeg ville medbringe en optager for at optage beviser eller noget. Der er ingen lydoptagelser, ingen videooptagelser, kun min forvrængede, men meget ægte oplevelse.«

Beskeden lever i mindre end en halv time, så er den forsvundet igen. Peng Shuais Weibo-profil bliver blokeret for en stund, og man kan ikke søge på eller skrive om hverken tennisstjernen eller 75-årige Zhang Gaoli. Det kan man stadig ikke den dag i dag.

Historien buldrer løs på de internationale medier, og Peng Shuai giver ikke lyd fra sig i to uger. Store stjerner som Serena Williams melder sig ind 'eftersøgningen' på de sociale medier under hashtagget #WhereIsPengShuai.

Og efter to ugers radiotavshed lander der så – måske – et livstegn fra den kinesiske tennisspiller. Det er fra det statsstyrede medie CGTN og skrevet på engelsk. Det er ifølge mediet et brev fra Peng Shuai selv til præsidenten for det internationale tennisforbund (WTA) Steve Simon.

»Hej allesammen, det her er Peng Shuai,« skriver Peng Shuai ifølge det statsstyrede medie i brevet – og fortsætter:

»Nyhederne i den udmelding – inklusiv anklagerne om sexovergreb – passer ikke. Jeg er ikke savnet, og jeg er heller ikke i fare. Jeg har bare slappet af derhjemme, og alt er okay.«

Det hjælper ikke på bekymringen. Tværtimod. WTA-præsident Steve Simon bliver kun endnu mere bekymret, når han læser brevet stilet til ham, fortæller han. Og det internationale pres fortsætter.

FN blander sig, Det Hvide Hus også – og EU. De vil have beviser for, at Peng Shuai er i god behold. Og det er ikke nok med et brev, som de mener er skrevet med ført pen. De holder vejret for Peng Shuai, og 21. november dukker den kinesiske tennisspiller så op for første gang.

IOC-præsidenten Thomas Bach taler med hende i 30 minutter på et videolink. Billedet af seancen deles flittigt på de sociale medier.

»Hun forklarede, at hun er i sikkerhed og har det godt. Hun er i sit hjem i Beijing, men vil gerne have respekt for sit privatliv,« fortæller Thomas Bach.

Vesten er stadig i tvivl, og imens publicerer chefredaktøren på et kinesisk medie en video af Peng Shuai i gang med at signere tennisbolde til børn – og en anden video af Shuai på en restaurant.

Foto: via TWITTER @QINGQINGPARIS

Men hvis man i Kina tror, at det begraver historien, tager man grueligt fejl. Presset vokser sig kun større, og torsdag melder IOC igen ud, at de har været i kontakt med Peng Shuai på ny.

»Vi har den samme bekymring som mange andre mennesker og organisationer omkring Peng Shuais velbefindende og sikkerhed. Derfor havde et IOC-hold i går (onsdag, red.) endnu et videomøde med hende,« lyder det i en officielt udmelding.

Her fortæller Den Internationale Olympiske Komité også, at man forsøger sig med 'stille diplomati', og at man derfor i januar skal mødes med den kinesiske sportsstjerne ansigt til ansigt.

For frygten for Peng Shuais sikkerhed lever endnu – og som minimum indtil januar.