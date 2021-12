Landsholdsstjernen Jens Stryger Larsen har fredag delt en meget stor nyhed på Instagram.

Her fortæller den 30-årige Udinese-spiller nemlig, at han skal være far for første gang.

»Et lille liv er på vej - og et nyt kapitel skal til at begynde. Vi kan ikke vente med at møde dig,« skriver Jens Stryger Larsen helt præcist.

Den tidligere Brøndby-stjerne afslører ikke kønnet på det kommende familiemedlem. Moren er naturligvis Emilie S. Stryger Larsen, som han blev gift med i sommer.

Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest. Foto: Privatfoto Vis mere Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest. Foto: Privatfoto

Jens Stryger Larsen har ligeledes lagt et billede op sammen med teksten på det sociale medie. Her jubler han ved siden af sin hustru. Emilie S. Stryger Larsen har også delt nyheden på sin Instagram-profil - med den samme tekst som sin mand.

Du kan se hele det lykkelige opslag nederst i denne artikel.

Jens Stryger Larsen skriver heller ingenting om, hvor langt Emilie S. Stryger Larsen er henne i graviditeten på nuværende tidspunkt.

Parret blev, som skrevet længere, gift i sommer. Helt præcist kort efter EM i fodbold, hvor Jens Stryger Larsen var en del af Kasper Hjulmands trup.

Og de havde nogle fantastiske dage. Det fortalte Emilie S. Stryger Larsen til B.T. i en sms.

'Vi havde en fantastisk dag sammen med vores familie og venner – både fra Italien og Danmark. Festen varede hele weekenden,' skrev den kommende mor helt præcist.