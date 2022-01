Novak Djokovic kan meget vel være på vej ombord på et fly torsdag, selvom han kun lige har plantet fødderne i den australske jord.

Tennisstjernen har nemlig fået annulleret sit australske visum i forbindelse med, at han er i landet for at spille Australian Open.

Det skriver flere medier herunder BBC.

De australske myndigheder har nu også meldt ud:

»Alle udenlandske borgere, som ikke har et gældende visum, eller hvis visum er blevet annulleret, vil blive tilbageholdt og udvist af Australien,« lyder det.

Australiens premierminister, Scott Morrison, har også bekræftet historien på Twitter.

'Regler er regler, især når det handler om vores grænser. Ingen er over disse regler,' skriver Morrison.

I praksis betyder det, at serberen har fået nægtet adgang til det australske territorium. Djokovic ankom til Australien onsdag, hvor myndighederne bemærkede en fejl ved hans visum.

Bør Novak Djokovic få adgang til Australien, selvom han ikke vil oplyse, om han er vaccineret?

I forvejen havde han fået lov til at deltage i Australian Open på trods af, at han nægter at oplyse om sin covid 19-vaccinationsstatus.

Det gjorde han, fordi han fik en såkaldt 'medicinsk undtagelse' fra kravet om vaccine, som komisk nok kan ende med at koste ham deltagelsen i turneringen i sidste ende.

For Novak Djokovic forsøgte ifølge det australske medie The Age at rejse ind i Australien på et visum, der ikke tillod en medicinsk dispensation for at være uvaccineret.

Nu er planen, at han skal forlade Australien igen torsdag, selvom meldingen lyder, at stjernens advokater vil forsøge at få omstødt beslutningen, så han ikke bliver udvist.

Gennem længere tid har det været til stor debat, om den nidobbelte vinder af Australian Open Novak Djokovic ville få mulighed for at stille op i turneringen.

Og det så da også sådan ud, indtil der opstod problemer tidligere onsdag, da han altså landede i Australien.

Novak Djokovics far, Srdjan, fortæller bllandt andet ifølge The Guardian, at tennisstjernen var blevet placeret alene i et rum, hvor han ikke har haft adgang til sit team eller sin mobiltelefon. Han er også blevet afhørt i lufthavnen i flere timer.

Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, har også blandet sig i debatten og sagt ifølge Reuters, at landets myndigheder gør alt for, at »chikanen af verdens bedste tennisspiller bliver stoppet omgående«.

Australiens premierminister, Scott Morrison, har også udtalt sig om sagen og krævet, at Djokovic kan komme med beviser for, at han ikke kan vaccineres af medicinske årsager.

»Hvis de beviser er utilstrækkelige, så vil han ikke blive behandlet anderledes end enhver anden person, og så vil han komme på det første fly hjem,« siger Scott Morrison.

Novak Djokovic har tidligere udtalt, at han er imod vaccination.

Australian Open går i gang 17. januar.