Når det kommer til covid-19, så er den franske tennisstjerne Benoît Paire alt andet end heldig.

Den 32-årige franskmand er således blevet smittet med den frygtede virus for anden gang. Det siger han i en story på Instagram.

'Hej. Mit navn er Benoît Paire, og jeg er smittet for gang nummer 250 med covid-19,' siger tennisspilleren og fortsætter:

'Helt ærligt, så kan jeg ikke klare det mere. Hvordan har jeg det? Jeg har en løbende næse grundet covid-19, men fordi jeg skal i karantæne på hotelværelser i hele verden, så har jeg det ikke godt mentalt.'

Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Det positive testsvar kommer på et uheldigt tidspunkt for Benoît Paire. Det betyder nemlig, at han har måttet trække sig fra en opvarmningsturnering til Australian Open i begyndelsen af næste måned.

Nu skal han selvfølgelig leve i isolation de kommende dage, selvom han er vaccineret mod den frygtede virus.

'Lad mig gøre det klart. Jeg er 100 procent for vaccinen, men lad os leve som før covid-19, for ellers ser jeg ikke pointen,' siger han videre.

Den triste nyhed betyder også, at det ikke er garanteret, at Benoît Paire når at kunne deltage i Australian Open, som begynder i Melbourne den 22. januar.

'Sidste år var det hårdt, og det nye år starter på nøjagtig samme måde,' lyder det afsluttende fra tennisstjernen på det sociale medie.

Benoît Paire er i skrivende stund nummer 46 på verdensranglisten blandt mændene.