Hun er blot 18 år, men hun står allerede i sin tredje finale.

Det danske stortalent Clara Tauson er nemlig klar til finalen i WTA-turneringen i italienske Courmayeur efter en dramatisk semifinale lørdag.

En semifinale, hvor hun besejrede Liudmila Samsonova fra Rusland, som hun ikke burde have vundet over, erkender hun i et interview med TV 2 Sport.

»Jeg følte ikke helt, det var mig, der fortjente at vinde kampen,« lød det fra den danske tenniskomet til TV 2 Sport.

Clara Tauson var nemlig helt nede i sækken, men hun vandt alligevel kampen mod Samsonova, der ligger nummer 42 på verdensranglisten.

Danskeren, der på samme liste rangerer som nummer 49, havde hele fem matchbolde imod sig i andet sæts tiebreak, men hun afværgede dem alle og vandt siden kampen med cifrene 4-6, 7-6, 6-4.

Og derfor var det da også en finaleklar Tauson, der havde svært ved helt at forstå, at hun havde spillet sig videre.

»Jeg troede helt ærligt ikke, at jeg ville vinde et sæt, for hun spillede så godt. Jeg prøvede at kæmpe, så godt jeg kunne,« sagde hun i det officielle vinterinterview efter kampen.

Finalen i Courmayeur spilles søndag klokken 17, og her møder Clara Tauson den kroatiske tennisstjerne Donna Vekic, der ligger nummer 97 i verden.