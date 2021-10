Hvis der er noget, fodboldstjerner elsker – så er det store, skinnende og møgdyre biler! Det er nærmest en grundregel.

Undtagelsen fandt dog sted forleden – og den stod Arturo Vidal for.

Den chilenske Inter-stjerne, der har en fortid i klubber som Juventus, Bayern München og FC Barcelona, ankom nemlig til træning for nylig – i en 30 år gammel Fiat Panda.

»Glad for at ankomme til træning, da livet har givet mig så mange muligheder – men jeg er glad for de små ting,« skriver Vidal på Twitter akkompagneret med en video af den lysegrønne firkantede lille dyt.

Feliz llegando a entrenar, la vida me ha dado muchas posibilidades, pero sé que soy feliz con las más pequeñas #mipandita pic.twitter.com/C4ll4ioQSD — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 30, 2021

Det skal dog nævnes, at 34-årige Vidal selvfølgelig også har en forkærlighed for hurtige sportsvogne.

Og tilbage i 2015 totalsmadrede han sin Ferrari, da han forulykkede i påvirket tilstand. Det endte med at koste ham kørekortet.

Når han ikke kører bil, så er Vidal én af Chiles bedste fodboldspillere nogensinde – og han står i dag noteret for ikke mindre end 129 landskampe for det sydamerikanske land.

I denne sæson har midtbaneveteranen dog kun spillet fire kampe for de italienske mestre fra Inter.