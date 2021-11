Hvis der er ét navn, der er blevet nævnt flere gange end alle andre de seneste uger, så er det Jeanette Ottesens.

For med den tidligere topsvømmers udgivelse af sin nye selvbiografi 'Fri' røg hun i oktober ind i et gigantisk stormvejr. Både i pressen og på de sociale medier.

Årsagen er nemlig, at den 33-årige svømmestjerne i den nye bog ærligt fortæller om et usundt træningsmiljø, hvor hun var med til at mobbe svømmekollegaen Lotte Friis i en årrække på landsholdet.

Noget, der i den grad skabte røre i den danske svømmeverden, hvor kritikken af Jeanette Ottesen efterfølgende er haglet ned. Og derfor har det da også været en hård tid, indrømmer hun i B.T.s podcast 'Helt væk' med Anders Hemmingsen.

Lotte Friis og Jeanette Ottesen. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Lotte Friis og Jeanette Ottesen. Foto: Katrine Emilie Andersen

»Jeg har det ok, men det har været nogle voldsomme uger. Min bog er blevet modtaget lidt hårdt og stik imod min hensigt,« forklarer hun og tilføjer:

»Det er ikke sjovt, når man prøver at gøre noget godt, og det så i stedet bliver modtaget helt modsat. Min intention var at være ærlig og fortælle om et betændt miljø, men det er gået hen over hovedet på folk.«

Efter at være blevet beskrevet som et mobbeoffer i Ottesens selvbiografi tog Lotte Friis efterfølgende bladet fra munden og forklarede, hvordan hun følte sig udstillet foran hele Danmark.

Noget, som herefter fik Jeanette Ottesen til at komme med en undskyldning rettet mod sin tidligere svømmekollega. Men på trods af undskyldningen har førstnævnte været udsat for et enormt had på især de sociale medier.

»Det er ærgerligt, og det er jeg ked af. Det har været helt vildt hårdt, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg ville ikke ønske det for min værste fjende,« siger hun i 'Helt væk'-podcasten og tilføjer:

»Der er mange, der har læst en overskrift, men der er ikke mange, der har læst min bog og forstået min hensigt. Det er er rigtig ærgerligt.«

Jeanette Ottesen har tidligere oplyst, at hun på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere yderligere på hele sagen.

Og netop det valg har efterfølgende fået en kommunikationsekspert til at kalde svømmestjernens håndtering af hele situationen for både 'krysteragtigt' og 'usympatisk'.

Den historie kan du læse mere om HER.