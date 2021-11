Der var mulighed for rød-hvidt stjernestøv tirsdag aften i Champions League.

Men lad os bare være ærlige fra start. Der var ikke ret meget magi fra de mange danske fødder rundt omkring på de europæiske fodboldkatedraler

Hele syv spillere med dansk pas i form af Andreas Christensen, Lasse Nielsen, Søren Rieks, Rasmus Kristensen, Maurits Kjærgaard, Joakim Mæhle og Thomas Delaney fik nemlig spilletid første aften af gruppespillets fjerde runde.

Herunder kan du læse B.T.s dom over de danskere, der var i aktion tirsdag:

Efterårets helt store landsholdsbomber havde fået plads fra start på yndlingspositionen på venstre wingback, og det løste han godt. Der bliver altså tilbagelagt nogle kilometer, når Joakim Mæhle drøner frem og tilbage på Atalanta-kanten. Tirsdag havde han en stor andel i italienernes ene point i 2-2-kampen mod Manchester United, og hvis han så snart kan tage sin målnæse fra landsholdet med hjem til Støvlelandet, så bliver det rigtig, rigtig godt.

Puha, det var ikke nogen god aften for landsholdets 'lækre hår' på Sevilla-midtbanen. Danskeren begik et torskedumt straffespark kort inden pausen, da han svingede armen i hovedet på Lille-angriberen Jonathan Bamba.

Dermed inviterede han franskmændene ind i opgøret, som endte 2-1 til gæsterne fra Frankrig. Hjemmeholdet tog da også konsekvensen af Delaneys præstation efter blot 57 minutter, da danskeren måtte se resten af kampen fra bænken. En skidt aften for midtbanestjernen.

'AC' og Thomas Tuchel er bare en fremragende kombination, og landsholdsspilleren må være én af de første spillere, som den tyske succestræner sætter på holdkortet. Den danske verdensstjerne spiller i hvert fald uhyre sjældent en dårlig fodboldkamp, og tirsdag var heller ingen undtagelse tæt på den danske landegrænse. I udekampen mod Malmø FF styrede han sikkert Chelsea-forsvaret gennem de 90 minutter uden problemer og til en 1-0-sejr. Sikker på bolden, forudseende, stærk i placeringerne og endda skudfarlig en enkelt gang i første halvleg. En klokkeklar Hjulmand-favorit.

Kasper Hjulmand sad på lægterne, da klubben fra den anden side af Øresund havde stjernebesøg fra London. Og her kunne landstræneren følge Malmø-anføreren Lasse Nielsens præstation fra tætteste hold. En præstation, som den rutinerede dansker slap hæderligt fra. Var flere gange med til at rydde op, når Chelsea-mandskabets belejring af det svenske felt brændte på. Solid indsats af danskeren på trods af nederlaget, og det må være betryggende for Hjulmand at vide, at han kan regne med Lasse Nielsen, hvis han en dag bliver udtaget til landsholdet.

En optræden på venstre back blev det til for den 34-årige vestjyde, og den slap han nogenlunde fra. Han har på ingen måde været i spil til en plads på landsholdet under Kasper Hjulmand, og han kommer det nok heller ikke, men tirsdagens præstation må alligevel have givet landstræneren et lille smil på læben. For at holde Chelsea fra fadet i store dele af kampen og 'kun' tabe med et enkelt mål er godkendt af Esbjerg-drengen, der dog havde sine problemer over for Callum Hudson-Odoi.

Det midtjyske eksprestog kom endnu en gang buldrende i RB Salzburgs højre side, da østrigerne tabte med 1-2 til Wolfsburg på udebane. Efter to weekender i træk med scoringer i den nationale liga fra den danske landsholdsfod, kom Rasmus Nissen dog lidt ned på jorden igen mod det tyske mandskab. Der var nemlig blot spillet tre minutter af opgøret, da danskeren fuldstændig blev sat og lignede Bambi på glatis, mens hjemmeholdet bragte sig på 1-0. En skidt aften for backen, der dog tidligere på dagen endnu en gang blev udtaget til det danske landshold.

Maurits Kjærgaard

Den unge U21-landsholdsspiller fik tirsdag aften en oplevelse, han nok aldrig glemmer. For i de sidste minutter af opgøret mod Wolfsburg, blev den blot 18-årige Salzburg-komet skiftet ind til sin Champions League-debut, da østrigerne jagtede en udligning. Et gigantisk skulderklap til den høje offensivspiller, der med al sandsynlighed bliver et navn, som danske fodboldfans i fremtiden kommer til at høre meget mere til.