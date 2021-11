Jeanette Ottesen må være en af de personer i Danmark, som har fået mest omtale i medierne den seneste måned.

Det skyldes selvfølgelig, at svømmestjernens selvbiografi 'Fri' er kommet på gaden, hvor mobbedramaet med Lotte Friis specielt har fyldt meget.

Men selvom Jeanette Ottesen og bogen har fået en massiv omtale, så har 'Fri' ikke solgt som forventet. Det fortæller Marianne Lyngby Pedersen, som er administrerende direktør hos Bog & idé, til B.T.

»Jeg kan sige, at den har solgt mindre, end vi havde forventet,« siger hun og fortsætter:

Lotte Friis og Jeanette Ottesen. Foto: Katrine Emilie Andersen Vis mere Lotte Friis og Jeanette Ottesen. Foto: Katrine Emilie Andersen

»Hvis vi tænker på, hvor omtale bogen har fået på fjernsyn og i medierne, så har den underpræsteret. Den har underpræsteret en lille smule.«

Marianne Lyngby Pedersen siger videre, at Jeanette Ottesens selvbiografi måske ikke udkom på det bedste tidspunkt i forhold til at sælge.

Den udkom nemlig ikke længe efter, at Peter Schmeichel havde sendt sin bog 'One' på hylderne. Og den når ud til et bredere publikum.

»Jeanette Ottesens bog appellerer måske ikke til det bredeste publikum. Svømning er ikke en folkesport, som fodbold eksempelvis er. Derfor er der større efterspørgelse på Peter Schmeichels bog. Det er i hvert fald mit gæt.«

Hos Saxo, som er en anden boghandel i Danmark, oplever man dog fortsat en interesse omkring OL-svømmerens selvbiografi. Den bliver faktisk søgt efter på samme niveau som nogle af de helt store titler.

»Den er særligt interessant på vores streamingtjeneste. Her var 'Fri' det fjerdemest søgte ord den 21. oktober, da bogen udkom, mens ordet var det tiendemest søgte mellem den 18. og 31. oktober,« forklarer Lærke Jürs, som er kommunikationsansvarlig hos Saxo.

»Det betyder, at den næsten bliver søgt efter i samme omfang som eksempelvis Harry Potter og andre store titler. Det skal selvfølgelig nævnes, at det er nemmere for folk med abonoment at tilgå bogen, end hvis du skal have penge op af lommen.«

B.T. har været i kontakt med Gyldendal for at høre, hvor mange eksemplarer 'Fri' har solgt. Det tal kender forlaget dog ikke.