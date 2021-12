Den kendte kok Wassim Hallal flyttede til Aarhus i starten af 00erne, og thyboen, der er glad for fodbold, fik hurtigt sin debut ude på Ceres Park på lægterne.

Det var kærlighed ved første blæs i fløjten. Han har sidenhen fået fire faste pladser på tribunen til ham og familien, og han er blevet AGF-ambassadør.

»Fra første kamp, jeg så, mærkede jeg bare den galskab, der er omkring fodboldholdet, og min egen og fansenes galskab er kun blevet større og større for hvert år.«

Siden han startede med at komme på Ceres Park og åbnede Michelin-restauranten Frederikshøj Kro, er der også kommet børn til verden, og de er lige så store AGF-fans som deres far.

»Jeg har ikke følt, at jeg har skullet tage det at være AGF-fan videre til mine børn. Det kom helt af sig selv, at det var AGF, de vil holde med. Min datter var kun 14 dage gammel, da hun så sin første kamp. Det er en familieting, vi har. Det betyder meget for os. Vi glæder os hver eneste gang til at komme på Ceres Park, og vi håber på sejr hver eneste gang.«

Men livet som AGF-fan er ikke lutter sejre; der er også meget modgang, men det er også grunden til, at AGF-fansene er rigtige fans, mener Wassim Hallal.

»Der er mange op- og nedture, men det er essensen af det. Det er utrolig hårdt. Den ægte fan holder ved, når det går godt og ikke går godt, og det er ikke altid skide nemt. Det er voldsomt fedt at holde med AGF, når det går godt, men når det ikke går godt, så hungrer fansene efter succesen og lykken, og når den kommer, så eksploderer der en bombe ude på stadion.«

Det er dog ikke en kamp i Ceres Park, som Michelin-kokken ser tilbage på, det er derimod en kamp i Herning.

Wassim Hallals AGF-trøje med alle autograferne. Foto: Privat Vis mere Wassim Hallals AGF-trøje med alle autograferne. Foto: Privat

»Et af de største øjeblikke var for et par år siden, hvor vi vinder 5-3 i Midtjylland. Vi var bagud 3-0, og jeg sad oppe i loungen med min familie sammen med en masse FC Midtjylland-tilhængere. Vi blev hånet, men pludselig så vender kampen, og vi danser, hopper og skriger. Det var mega fedt.«

Når man træder ind på Wassim Hallals kontor ude på Frederikshøj, så er der heller ingen tvivl om, hvilken klub der har en plads i hans hjerte. Der hænger nemlig en helt bestemt trøje.

»Jeg blev 40 sidste år. Der fik jeg en trøje af klubben, som alle spillerne havde signeret. Den betyder rigtig meget for mig. Så hænger den der sammen med de andre trøjer, jeg har. Så når jeg får besøg fra København eller andre steder i landet, så kan de rigtig sidde og kigge på den, når de er her,« siger Wassim Hallal og slår ud i et grin.

Ligesom alle andre fans så har han også nogle favoritspillere i AGF. Både i den nuværende trup, men også af den ældre slags.

»Jeg synes, Tingager er en fighter. Så ham kan jeg godt lide. Han giver aldrig op. Anderson har også en fed energi, som han bringer til holdet. Ellers er der Peter Graulund, da han spillede i klubben, der var man altid sikker på, der ville være rav i den. Steffen Rasmussen var også et sikkert kort. Der har været mange igennem tiden.«

Dette var anden artikel af B.T. Aarhus' juleserie 'AGF i hjertet'. Fik du ikke læst første artikel om Rasmus Tantholdt, kan du gøre det her. Læs med næste søndag, når B.T. Aarhus taler med en ny kendt AGF-fan.