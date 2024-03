En 25-årig englænder vækker i den grad opsigt i Vejle og i den danske Superliga.

For med den ene imponerende præstation efter den anden bærer målmanden Nathan Trott et stor del af æren for, at Vejle fortsat lever i kampen om at overleve i den bedste række - og han står ud som en af rækkens mest afgørende målmænd.

Senest brillerede han med store redninger i søndagens 1-1-kamp mod Brøndby, hvor han kun blev passeret af et sent straffespark.

Og han imponerer både sin træner, medspillere, modspillere og B.T., der gav ham fem stjerner i dommen over opgøret.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det er ikke kun i dag. Da vi hentede ham ind, vidste vi præcis, hvad vi kunne få ud af ham, selv om han havde et par svære udlån før os. Han fik det rigtig godt, da han kom hertil, og han er jo en målmand til et meget højere niveau end Vejle. Det ved vi,« siger Vejle-træner Ivan Prelec om målmanden, som er udlejet fra Premier League-klubben West Ham.

Trott kom til i sommeren 2022, hvor Vejle skulle overtale målmanden til et skridt ind i den danske 1. division.

»Han skulle acceptere at være i 1. division med os, og det krævede meget overtalelse at få ham hertil. Men han kunne godt lide det, og hvordan vi gjorde det. I sommer var det ham, der insisterede over for West Ham, at han kunne blive her, og det er vi rigtig glade for.«

»Faktisk fortalte hans mor mig på et videokald med ham i sommer, at han endelig var glad (i sin fodboldkarriere, red.) her. Hun tog telefonen og sagde, hun var meget taknemmelig for at se, at Nathan endelig var glad.«

»Det er jo det vigtigste for alle mødre, så hun var meget taknemmelig. Det var han ikke før, og derfor var han desperat efter at blive her,« siger Prelec og kobler glæden uden for banen direkte til præstationerne.

»Når man er godt tilpas et sted, som han er, så er det ikke overraskende, at han præsterer.«

I Vejle har holdkammeraterne også rynket panden over, hvad englænderen kan diske op med af redninger.

»Da han kom hertil, så vi, der havde været i klubben før ham, hinanden i øjnene og tænkte, at det måtte være en fejl, at han var kommet hertil, for han var så god.«

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Vi oplever jo selv til træning, at man slet ikke kan score på ham uden for feltet, så det kræver store chancer for at score på ham,« siger målscorer Oliver Provstgaard, mens præstationen også fik Brøndbys Mathias Kvistgaarden til at lette på hatten:

»Det er kvalitet. Det kan alle se. Det er en god målmand, der står mellem stængerne dernede - især i dag.«

I søndagens kamp havde Trott sørget for, at Vejle højst overraskende holdt nullet, indtil Oliver Provstgaard bragte gæsterne foran 1-0 på Brøndby Stadion.

Men på et straffespark til allersidst fik Brøndby afværget fadæsen og nettet til 1-1.

»Det var et tyndt straffespark i slutningen af kampen, hvor vi var foran, så selvfølgelig er den første følelse: 'Arh, f*ck! Sådan skulle det ikke være endt.«

»Men vi kunne have lukket målet ind 85 minutter før, hvor Brøndby var det klart bedste hold, så jeg opfører mig som en træner nu, og vi må være tilfredse med et vigtigt point,« var vurderingen af søndagens kamp fra Ivan Prelec, der var stolt over at få et point mod det, han kalder Superligaens bedst spillende hold netop nu.

Du kan læse mere om Nathan Trott og hans mor lige her - for målmanden var involveret i en hård batalje efter kampen, der fik moren helt oppe at ringe.