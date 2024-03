Det lignede mere et barslagsmål end en Superliga-kamp, da Brøndby netop havde udlignet til 1-1 i de døende minutter af kampen mod Vejle.

I Brøndbys ringhjørne kæmpede superstjernen Daniel Wass for at få bolden med op og lægge den klar til en hurtig Vejle-start, mens Nathan Trott fra Vejle kæmpede for selv at få lov at lægge bolden - og tage sig sin tid.

Derfor endte det, som man så ofte ser, med at spillerne røg direkte i struben på hinanden i kamp om bolden, utallige spillere blev involveret og Trott og Wass fik begge en advarsel.

Efter kampen satte Trott ord på det hidsige optrin på græsplænen, hvor målmanden først blev skubbet i jorden af Wass, inden han fløj efter den tidligere landsholdsprofil og ophidsede holdkammerater ilede til.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»De ville have bolden, men det er vores bold, og vi har den til at starte fra midten under alle omstændigheder. Så jeg gjorde det rigtige og gik efter bolden, men ham her Wass (Daniel, red.) skubbede mig ned på jorden.«

»Så jeg gjorde, hvad alle voksne mænd ville gøre og kæmpede imod. Spændingerne er høje i det moment, og alt sker meget hurtigt der. Vi endte så begge med at få et gult kort,« siger Trott, der af TV-kameraer blev set i en telefonsamtale kort efter kampen.

Og her var Wass også et emne - for Trotts mor var rasende i den anden ende af røret.

»Det var min mor, fordi hun havde set kampen. Hun fortalte mig, at hun syntes, jeg havde spillet en god kamp og at hun ville slås med Brøndbys nummer ti (Daniel Wass, red.),« lød det foran TV-kameraerne hos Discovery.

Vejles Nathan Trott under 3F Superliga-kampen mellem Brøndby IF og Vejle Boldklub på Brøndby Stadion, søndag den 3. marts 2024.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Tilbage foran den skrevne presse føler Trott, at bataljen var en fordel for Vejle.

»Det var en fordel for os. Det er i sidste ende et spørgsmål om mind games, og vi prøver at sinke dem lidt og tage momentum væk fra dem. Det var ikke min plan, da jeg gik efter bolden, men det har nok haft en indflydelse på dem i den sidste del af kampen, så jeg er faktisk ret glad,« lød det fra Trott, der spillede en storkamp og fik fem stjerner i B.T.s dom.

Fra Brøndby-lejren kom Daniel Wass ikke ud til den skrevne presse, men Mathias Kvistgaarden var af den overbevisning, at Vejle trak tiden i en sådan grad, at der skulle være lagt flere minutter til.

»Man kunne godt have spillet 100 minutter, men det er hverken dem i hvidt eller gult, der afgør det. Det er dem i sort,« lød det fra Brøndby-angriberen, der ikke kunne forstå, hvordan Brøndby kun kom fra kampen med et mål fra straffesparkspletten efter et hav af brændte chancer.

»Det er ikke til at forstå. Der SKAL laves et mål eller to mere end det straffespark,« sagde den indskiftede Brøndby-profil og sendte roser mod Trott.

Brøndby-træner Jesper Sørensen var trods ærgrelse over misbrugte muligheder ikke parat til at kalde 1-1-kampen mod Superligaens nummer 11 på hjemmebane for et tabt skridt i kampen om Superliga-guldet.

»Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, at det var. Når vi kom bagud til sidst meget sent, så ender det måske med at være et vundet point. Det må vi forholde os til.«

»Vi havde muligheder, som vi ikke fik taget, og det skal man, når man møder et disciplineret hold som Vejle,« siger Sørensen og peger på manglende tempo og kvalitet i omgang med bolden, ligesom han erkender, at Nicolai Vallys blev taget ud af spillet af Vejle.