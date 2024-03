Et fuldstændig sindssygt drama udviklede sig ekplosivt til allersidst, da Brøndby snød et stærkt Vejle-hold for en sensationel sejr til allersidst - så de to hold delte 1-1.

Efter en kamp, hvor Brøndby dominerede mod et defensivt indstillet Vejle-hold, men værterne brændte store chancer på stribe, var det Vejle, som kom foran til allersidst.

Det var Vejles Oliver Provstgaard, som chokerede hele Brøndby med en overraskende 1-0-scoring i de døende minutter, men dramaet udviklede sig i voldsom grad. For pludselig svarede Brøndby igen med et straffespark, som Daniel Wass iskøligt sendte ind bag en forrygende Vejle-målmand, og så endte det 1-1.

Herunder får du B.T.s dom over det Hollywood-egnede drama på Brøndby Stadion.

Wow, det var et one man show fra Nathan Trott, der længe holdt Vejle i live i det vanvittige opgør på Brøndby Stadion denne søndag eftermiddag. Han har vist prøver på sit talent gennem hele sæsonen, og i dag var ingen undtagelse. Han gjorde det ved at brillere med vilde refleksredninger kort før pausen, hvor han endda blev forsøgt snigløbet af sine egne, da Denis Kolinger var lige ved at passere sin egen målmand. Var ellers god med fødderne, kom godt ud i feltet og viste sig frem med gode redninger på langskud. Hvor er det synd for ham, at Brøndby fik et straffespark til sidst, så Trott blev snydt for sejren og seks stjerner.

Av, av, av. Nordmanden fik sin blot anden startplads i sæsonen, men blev flået ud efter en alt andet end imponerende første halvleg, der vil plage ham hele natten. Han tog imod boldene, som havde han spændt trampoliner på fødderne, sendte upræcise indlæg ind og meget symptomatisk for sin kamp, gav han sig selv dødsstødet ved at fyre en simpel aflevering ud over sidelinjen lige før pausen. Jesper Sørensen havde intet valg.

BRØNDBY IF

Patrick Pentz 3

Sebastian Sebulonsen 1 (ud efter 46.)

Sean Klaiber 4

Rasmus Lauritsen 3

Jacob Rasmussen 4

Marko Divkovic 2

Daniel Wass 4

Mathias Greve 3 (ud efter 76.)

Yuito Suzuki 3 (ud efter 62.)

Ohi Omoijuanfo 3 (ud efter 62.)

Nicolai Vallys 2

Kevin Tshiembe 3 (ind efter 46.)

Filip Bundgaard 3 (ind efter 62.)

Mathias Kvistgaarden 3 (ind efter 62.)

Noah Nartey UB (ind efter 76.)

VEJLE BK

Nathan Trott 5

Thomas Gundelund 2

Denis Kolinger 2

Raul Albentosa 3

Oliver Provstgaard 5

David Colina 3 (ud efter 87.)

Hamza Barry 4

Ebenezer Ofori 4 (ud efter 57.)

Dimitrios Emmanouilidis 4 (ud efter 73.)

German Onugkha 4 (ud efter 57.)

Victor Lind 3 (ud efter 57.)

Anders K. Jacobsen 3 (ind efter 57.)

Musa Juwara 3 (ind efter 57.)

Tyrese Francois 3 (ind efter 57.)

Yeni Atito N'Gbakoto UB (ind efter 73.)

Miiko Albornoz UB (ind efter 87.)

Arigato for kaffe, Yuito! Vi havde det som om, vi var drukket under i sake og så syner, for Suzukis finesse foran kassen tog sig helt anderledes ud i dag end senest. I sidste runde skar han OB over med et samuraiskarpt vip i kassen, men i dag chokerede han stadion med to gigantiske afbrændere foran kassen. Først valgte han at afslutte med et højtløftet ben i stedet for at bruge hovedet, da han var helt fri foran mål, og i anden halvleg brændte han på uforklarlig vis, da han hamrede en bold langt op på tribunen efter flot opspil. Hvordan gik han dog fra banen uden mål?

Puha, en tanketorsk af Thomas Gundelund. Vejle var på vej mod en nærmest sensationsagtig sejr efter et sent 1-0-mål af unge Oliver Provstgaard i en kamp, hvor Brøndby havde brændt store, store chancer på stribe. Men i en dum, dum forseelse hev den unge højreback fat i trøjen på en ellers usynlig Nicolai Vallys, der væltede i feltet, inden dommeren pegede resolut på stregen.



Daniel Wass var iskølig og udnyttede Gundelunds brøler, og dén vil han have mareridt over i LANG tid.

Brøndby glippede muligheden for at tage førstepladsen tilbage fra FC Midtjylland og er nu nummer to med et point op til.



Værterne skal hjem på træningsbanen og nok få et par timers afslutning ind i den kommende uge - for det var for ringe foran kassen!



Vejle kan derimod være stolte over præstationen og 1-1-resultatet, selv om det uden tvivl er med en bitter smag i munden, at vejlenserne kører hjem.



Vejle er nummer 11 med 19 point og et point op til OB og Lyngby.