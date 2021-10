Det så underligt ud, da OBs målmand lagde sig i græsset efter en times fodbold af søndagens opgør mod Silkeborg, der endte 1-1.

Hans Christian Bernat havde indtil da stået en fin kamp med flere redninger og lignede ikke en mand i problemer, men da han gjorde klar til at tage et målspark, lagde han sig ned i stedet for at sparke bolden op ad banen.

Mens Silkeborgs fans buhede og sang smædesange om den unge keeper, løb OBs fysioterapeuter på banen for at hjælpe 'HC'. Det viste sig dog at være ufarligt og hurtigt ordnet.

»Jeg har i løbet af ugen haft en lillebitte smule i baglåret, og jeg stod og blev lidt kold i løbet af kampen og kunne mærke det i baglåret igen,« fortalte Hans Christian Bernat til B.T. efter kampen.

»Jeg får egentlig en flaske vand ned med nogle elektrolytter og prøver at holde mig varm, men jeg skulle bare have fyssernes vurdering på det. Der var ikke så meget i det.«

OBs nye førstemålmand var på intet tidspunkt bekymret for, om han kunne spille kampens sidste halve time.

»Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg skulle bare have deres vurdering på det. Vi har snakket om det i løbet af ugen. Det var bare sådan det var.«

»Jeg kunne spille videre, og det var totalt fedt med det ene point til sidst.«

Et lille kvarter senere kom Hans Christian Bernat i hovedrollen igen, da Silkeborgs Sebastian Jørgensen sparkede føringsmålet ind bag keeperen, der slet ikke så ud til at opfange situationen.

»Hvis man er forsvarsspiller, så ved man også, at målmanden som oftest stoler på … nej … Den går igennem benene på Jeppe (Tverskov, red.), og jeg dækker det lange hjørne, så en uheldig kombination gør, at den kan gå ind i det korte hjørne,« vurderede 'HC'.

»Det er surt show, men det sker,« lød det fra Hans Christian Bernat, der kaldte det 'suverænt' at hive et point med hjem fra Silkeborgs svære bane.