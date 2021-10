'Fodbold er et ondt spil' lød det fra stadionspeakeren, da OBs Max Fenger udlignede til 1-1 dybt inde i overtiden, men sådan er fodbold også. Resultatet kan ændres til sidste fløjt.

Silkeborg havde på forhånd resultaterne med sig fra klubbernes seneste møder, og hjemme på kunstgræsset afviste de gæsternes gode første halve time og satte tempoet op i anden halvleg. Stadionspeakeren udtrykte i pausen sin længsel efter et mål, og han skulle få hele to røde af slagsen.

Nicolai Vallys var først til at banke bolden i kassen, men en længere gennemgang med VAR viste offside i opspillet, og så måtte Silkeborgs fans vente lidt endnu, før Sebastian Jørgensen på fornem vis sendte bolden ind bag Hans Christian Bernat, der slet ikke opfangede skuddet. OB'erne troede, de havde scoret i overtiden, men der var frispark til Nicolai Larsen i hjemmeholdets mål. Få minutter senere var den så gal igen, da Max Fenger fik bolden over stregen til ellevild fynsk forløsning.

Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:

Målscorer og generelt fremtrædende som så ofte før i denne sæson. Silkeborgs topscorer fortsatte takterne og var allerede før scoringen en af hjemmeholdets bedste. Scoringen, hvor han modtog bolden på hjørnet af feltet, trak ind mod midten forbi to OB-spillere og sendte bolden ind bag en solidt plantet Hans Christian Bernat, satte prikken over i'et. Inden scoringen havde han vist fine udfordringer og flot samspil med Rasmus Carstensen og Nicolai Vallys, og advarslen ti minutter før tid ændrer ikke på indsatsen.

Han lignede ikke sig selv mod Silkeborg. De seneste uger og måneder har Mads Frøkjær været en fremtrædende spiller på OBs mandskab, hvor han har lagt på sit spil fra kamp til kamp og ofte vist lækre detaljer som få andre. Det hæver forventningerne. Men mod Silkeborg var der ikke meget, der lykkedes for Frøkjær, der slet ikke viste samme legende spilleglæde som tidligere på sæsonen, og han havde svært ved at sætte medspillerne op til farlige situationer. Andreas Alm kvitterede ved at pille Frøkjær ud 20 minutter før tid.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Silkeborg (4-3-2-1)

Nicolai Larsen 3

Rasmus Carstensen 4

Tobias Salquist 3

André Calisir 3

Oliver Sonne 3

Stefan Thordarson 3 (Ud: 44.)

Mark Brink 3

Robert Gojani 4 (Ud: 79.)

Sebastian Jørgensen 5 (Ud: 88.)

Nicolai Vallys 4

Nicklas Helenius 3

---

Anders Klynge 3 (Ind: 44.)

Andreas Oggesen UB (Ind: 79.)

Nicklas Røjkjær UB (Ind: 88.)

OB (4-2-3-1)

Hans Christian Bernat 2

Nicholas Mickelson 3

Jeppe Tverskov 3

Alexander Juel Andersen 3

Jørgen Skjelvik 3

Jens Jakob Thomasen 3

Aron Thrándarson 3 (Ud: 88.)

Emmanuel Sabbi 3

Mads Frøkjær-Jensen 2 (Ud: 71.)

Troels Kløve 3 (Ud: 77.)

Bashkim Kadrii 3 (Ud: 71.)

---

Mart Lieder UB (Ind: 71.)

Max Fenger 4 (Ind: 71.)

Moses Opondo UB (Ind: 77.)

Jakob Breum UB (Ind: 88.)

Flere gange undervejs kunne man savne et tørt langskudshug, men begge hold forsøgte som oftest at aflevere bolden helt ind i målet. Derfor var Robert Gojanis dobbelte hug tiltrængt. Første forsøg efter godt forarbejde af Stefan Thordarson og Nicolai Vallys, som Hans Christian Bernat kontrollerede fint i målet. Kort efter var målmanden halvlangt ude af målet, og det spottede Robert Gojani, der affyrede kuglen fra omkring midterlinjen. Svenskeren måtte dog se den stryge forbi målet. Minutter senere satte OBs Jørgen Skjelvik i stormløb mod hjemmeholdets mål, og selvom målmand Nicolai Larsen så ud til at stå placeret godt ude i målets ene side, valgte OBs norske back alligevel at spille bolden videre i stedet for at skyde på kassen.

Kort inde i anden halvleg måtte Emmanuel Sabbi en tur i græsset efter at være blevet tacklet, men selv ikke med dribleren liggende i det våde kunstgræs kunne Silkeborg-spillerne få bolden fra ham. Liggende fik Sabbi skubbet bolden væk, kom på benene og driblede en SIF-spiller, inden han spurtede fra en anden ned langs sidelinjen. Her kom amerikaneren til indlæg, der sejlede over modsat, hvor Jørgen Skjelvik kom stormende og trykkede af. Nordmandens skud røg forbi mål, så det smældede i banden bagved.

Det lignede det andet nederlag i træk for OB, men i sidste øjeblik lykkedes det Max Fenger at udligne og sikre det ene point til fynboerne. Mads Frøkjær viste overraskende lidt på kunstgræsset, og Bashkim Kadrii har stadig svært ved at blive farlig foran målet, så der er rigeligt at arbejde med hjemme i Ådalens for Andreas Alm og spillerne. Det ene point sikrer, at OB ikke blev sat af i top seks-ræset.

I den anden lejr må Kent Nielsen gå skuffet hjem efter sådan en afslutning. SIF kunne have været solidt inde i top seks og det sjove selskab, men tabet af de to point gør, at ligaen fortsat er helt åben.