Superligaens ubestridte målkonge er Mikael Uhre, der søndag scorede to gange i 2-1-sejren over FC Midtjylland.

Han er dermed oppe på 10 mål i efteråret og har med sidste sæsons mange mål en total på imponerende 29 Superliga-kasser på halvandet år.

Men selv om der ved årets udgang kun er et år tilbage af skarpretterens kontrakt i Brøndby, er der ikke forhandlinger om en ny kontrakt.

»Øh, ikke lige nu i hvert fald,« siger Mikael Uhre på B.T.s spørgsmål.

Hvorfor er der ikke det? Vil du gerne, du har jo et stort ord at skulle have sagt?

»Selvfølgelig har jeg det.«

Men du har også drømme?

»Jeg har drømme og ambitioner, og det har jeg heller ikke lagt skjul på,« forklarer han og understreger, at til trods for, at han ikke er ved at sætte sin underskrift på en ny Brøndby-kontrakt, så er det heller ikke ensbetydende med, at han er på vej til udlandet.

»Jeg bruger ikke så mange kræfter på det. Jeg fokuserer på de næste fem kampe,« siger han afdæmpet og forsøger at lukke ned for opmærksomheden omkring sin fremtid.

»Jeg kan godt forstå interessen for det, men lige nu er jeg bare i Brøndby, og det er det, jeg fokuserer på. Jeg bruger virkelig ikke kræfter på alt det andet. Det lader jeg min agent om. Det er bare støj og larm.«

Hvorfor er det det?

»Jamen, hvad kan du bruge det til her 21. november? Ikke til noget.«

Der er jo scouts ude for at kigge på dig, og der bliver lagt mærke til dig?

»Jeg tænker, at du kan ringe til min agent og spørge ham om det. Jeg bruger virkelig ikke særligt mange kræfter på det. Det er der ikke nogen grund til,« pointerer Uhre, der ikke lader sig rive med af hypen:

»Der kan ske meget i fodboldverdenen. Det kan gå meget hurtigt, og det kan gå rigtig, rigtig langsomt. Jeg prøver bare at slappe af og lader dem om det, og så har jeg sagt, at jeg kun vil høre om det, hvis jeg nærmest skal sætte mig på en flyver, hvis det kommer så langt.«

Og skulle det ende med, at han ikke kommer af sted denne vinter, virker Uhre også afklaret med det.

»Jeg elsker at være i Brøndby. Brøndby står mig rigtig nær, og det vil det være for altid, uanset hvordan det går. Men jeg bruger ikke så mange kræfter på det. Jeg bruger kræfter på at spille fodbold, og det går heldigvis meget godt lige nu,« siger tomålskytten på MCH Arena.

Uhre vendte et opgør, hvor topholdet FC Midtjylland ellers kom foran, men han var ikke meget for at tage den store kredit.

»Jeg har sagt det før. Efter sådanne præstationer er jeg bare glad for, at holdet vinder. Tre point i Herning er rigtig stærkt. Jeg synes, det var stærkt af os at vinde her, selv om vi kommer bagud,« siger Uhre, der mener, at kampen ændrede karakter, da hjemmeholdet kom foran.

»Vi tør gå lidt længere frem efter deres føring og presser dem. Det lykkedes rigtig godt, og jeg føler, at vi har rigtig godt styr på dem derefter,« konstaterer Uhre.

En angriber, der igen viste sit værd for Brøndby, men ikke lige nu er i dialog om at være i klubben efter kontraktudløb om et års tid.