Thomas Müllers kone kan ikke købes for flere millioner, end parret allerede har.

Det måtte Manchester Uniteds daværende manager Louis van Gaal sande i 2015, da han prøvede at hente den karismatiske tyske landsholdsspiller til klubben.

Skiftet, der blev mislykket, var ellers så langt i forhandlingerne, at spilleren og United diskuterede Thomas Müllers fremtid på Old Trafford, og den engelske klub var villig til at betale Bayern München hele 84 millioner pund, cirka 750 millioner kroner i dag, for måljægeren, mens han selv ville få en lønstigning til omkring 150 millioner kroner om året.

Men nej. Fru Müller, Lisa, afviste blankt.

Det skriver Bild, som har fået historien fortalt af Louis van Gaal.

»I 2015 havde det været en mulighed, hvis hans kone havde været lidt mere åben for et skifte til udlandet,« siger hollænderen og fortsætter:

»Det er i hvert fald årsagen, som jeg er blevet fortalt det af min assistent Marcel Bout, der havde alle samtalerne med ham om, hvorfor skiftet bliver afvist.«

Men mon ikke fru og hr. Müller nok er ganske tilfredse den dag i dag i Tysklands største klub, der også betaler sine medarbejdere på banen anstændigt.

Thomas Müller, 32 år, har været ungdomsspiller i Bayern München siden år 2000 og har aldrig skiftet klub som voksen.