Issam Jebali var knust over, at han måtte forlade banen før tid på grund af et rødt kort, da OB tabte til Viborg fredag aften.

Tuneseren, der netop er vendt tilbage fra en skadespause på mere end to måneder, var ellers sit holds bedste med to scoringer. Men dommer Jakob Sundberg stak ham først en ostemad for brok og kort efter endnu en advarsel for film, og så var det tidligt i bad for angriberen.

»Det var en misforståelse. Jeg håber, de vil kigge på det igen. Det er unfair, at jeg kommer tilbage fra to måneders skadespause og får sådan et rødt kort, så jeg ikke kan spille næste kamp.«

»Jeg bad ikke om et frispark, jeg gled bare og faldt. Hvad kan jeg gøre,« lød det fra en skuffet Jebali efter kampen.

»Jeg var ærligt talt meget overrasket. Især fordi vi har VAR nu. Jeg gjorde ingenting. Jeg er skuffet og ked af det og håber, at de vil kigge på det igen for at hjælpe mig.«

Issam Jebali reducerede til 1-2 på et straffespark begået på Max Fenger kort inde i anden halvleg. Et kvarter før tid reducerede han så til 2-3 på et skud fra kanten af feltet.

»Vi havde store problemer i kampen. I dag var hundrede procent ikke nok. Vi skal give mere, og vi skal arbejde endnu hårdere. Det er ikke acceptabelt og ikke godt nok af os,« fortsatte Jebali, der ikke vil glemme top-6.

»Vi spiller i en stor klub, som man bør være stolt af at repræsentere og kæmpe for fansene. Vores fans tror på os, selvom vi er bagud, de hjælper os.«

»Vi skal give tohundrede procent, så kommer tingene.«

Tuneseren er ikke i tvivl om, at det her halvår har været skidt.

»Det har været hårdt. De her seks måneder har været lort for mig. Jeg har været uheldig. Jeg har været ude i to måneder og kommer tilbage og får det her røde kort. Det er mit held for tiden, selvom jeg giver alt, jeg kan, og træner dobbelt op.«

»Når jeg kommer tilbage, kommer jeg tilbage endnu stærkere. Jeg kan gøre det meget bedre end i dag. Jeg skal bare holde hovedet koldt.«