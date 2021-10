»Det var ikke den måde, jeg identificerede mig med AaB.«

Han skulle have været den nye 'Erik Bo'.

En rødhåret bomber, der kunne score med både knæ, hofte og pandebrask, så Aalborg Stadion gyngede.

Men det var AaB, han gjorde ondt på mandag aften, da Sebastian Grønning sammen med sin klub Viborg skilte nordjyderne historisk meget ad. 5-2 vandt klubben fra domkirkebyen, ført an af Grønning.

Der er sket meget, siden Sebastian Grønning blev vejet og fundet for let til AaB – dengang satsede man på egenudviklede spillere fra Nordjylland.

Nu tegnes klubben af udenlandske trænere, spillere og sportschef, og det er svært for Aalborg-drengen Grønning at forlige sig med:

»Aalborg og fodbold generelt har udviklet sig så meget, at pengene også er begyndt at tage over i den danske liga. Så er det man bevæger sig væk fra det med unge talenter og egne drenge, der skal være vejen frem,« siger han.

Sebastian Grønning var, kuriøst nok, én tredjedel af de startende 22, som er opfostret på AaBs akademi. De to resterende var Frederik Børsting og Malthe Højholt:

»Det er lidt det, jeg mener. Ikke at der er noget galt i det, men det var ikke det AaB, jeg blev bragt frem i, og som jeg drømte om som dreng, da jeg kunne se Kusk og Helenius og alle de 91'er-drenge have succes eller ligesom i 2014, hvor de vandt The Double.«

For bare to år siden, var AaB klart Superligaens bedste til at bruge egenudviklede spillere, ifølge CIES Football Observatory, men siden er der løbet meget vandt i fodboldåen.

Sebastian Grønning måtte selv ad omveje i Hobro og Skive, inden han blomstrede i Viborg, hvor han sidste år blev topscorer i 1. Division.

Han bor stadig i Aalborg og har derfor fulgt den klub, som han troede, han skulle slå igennem i:

»Jeg anerkender måden klubben bliver kørt på. Opbakningen fra fansene og klubben er stor, kan jeg mærke, men den danske stamme, jeg selv var en del af, er der måske ikke så meget mere.«

For en som dig, der både har spillet i AaB og Aalborg KFUM, hvordan var det så at skille AaB ad på Aalborg Stadion?

»Det er jo en skøn, skøn oplevelse at træde ind på Aalborg Stadion med den stemning her. Det er sådan nogle ting man forbereder sig på hele ugen og i bussen på vejen, er det sådan en præstation, man håber på. På alle parametre overmatcher vi AaB i dag – de har ét godt angreb,« siger Sebastian Grønning, der noterede sig for en assist i den forkerte ende også, da han havde hovedet på Louka Prips reduceringsmål efter et langt indkast.

Smilet på den rødhårede Aalborg-drengs læber forsvandt, da han blev forholdt fodboldens grimme side.

