»Jeg tænkte egentlig, at det var lidt mærkeligt, for han plejer aldrig at ringe, inden vi skal spille kamp. Vi fik startopstillingen dagen inden, og Sten (Grytebust, red.) havde trænet dagen før.«

Sådan indleder OB-keeper Oliver Christensen fortællingen om, da han fik en højst uventet Superliga-debut på Brøndby Stadion. Det gør han i programmet 'Offside.'

Egentlig var der lagt op til, at den sædvanlige førstemand Sten Grytebust skulle vogte buret, men med kort varsel fortalte cheftræner Jakob Michelsen den kun 19-årige målmand, at han skulle starte på banen mod Brøndby.

Kampen endte 1-1, og efter opgøret fik en helt særlig person øjnene op for Oliver Christensen. En person, man vistnok godt kan betegne som en vaskeægte legende. Du kan se klippet i toppen af artiklen.

Peter Schmeichel

»Jeg fik en besked fra Lars Høgh et par dage efter kampen, hvor han skrev, at Peter Schmeichel havde spurgt ham, om han kendte mig. Og det gjorde han jo,« fortæller Oliver Christensen, der i dag er 22 år gammel.

Den danske måmandslegende havde altså overværet opgøret mellem Brøndby og OB og lagt mærke til den blonde fynbo mellem stængerne.

Han havde åbenbart gjort indtryk, og så var det bare heldigt, at den unge OB'er rent faktisk kendte Lars Høgh – der også er tidligere målmand og i dag er målmandstræner – personligt.

Høgh har nemlig trænet Oliver Christensen i OB, men de to kender også hinanden fra Kerteminde, hvor Lars Høgh har et sommerhus, forklarer den unge OB'er.

Oliver Christensen er et af landets store talenter på målmandsposten.

I dag har han bidt sig fast som holdets faste målmand og spillet 70 kampe for OBs førstehold, og de flotte præstationer har også kastet ros – og attraktive tilbud – af sig.

Det afslører han også i 'Offside'-studiet.

»Hamburg var interesseret i transfervinduet og lagde et par bud til OB, der blev afvist. De har efterfølgende fundet en anden løsning. Det er selvfølgelig ærgerligt, men sådan er fodbold nu engang. Det havde været rigtig fedt, Hamburg er en fed klub og en fed by, der er dejlig tæt på Danmark. Der var mange ting dér, der havde passet godt ind,« forklarer Oliver Christensen.

OB-målmanden har kontrakt med klubben indtil 30. juni 2023.