»Det er første gang i mine år i dansk fodbold, at jeg har oplevet noget lignende.«

Sådan sagde Brøndbys sportsdirektør, Carsten V. Jensen, til TV3+ om forløbet omkring salget af Andreas Maxsø forud for søndagens derby, der endte med en 4-2-sejr til FC København.

Efter opgøret blev pressen meddelt, at hovedpersonen selv ikke ønskede at tale om det mislykkede salg til russisk fodbold, som B.T. gennem flere uger har beskrevet.

Alligevel erkendte han, at den seneste tid har været speciel, da han stillede sig op efter nederlaget i Parken.

Andreas Maxsø var søndag eftermiddag igen i aktion efter to kampe på tribunen.

»Det er klart, at når man har været ude og træne for sig selv, og man ligesom kommer i gang igen om torsdagen med at træne med holdet, så er det lidt underligt. Men omvendt så er det bare om at få arbejdshandskerne på og gå ind i gruppen igen og give, hvad man kan,« sagde Maxsø.

Er du typen, der hurtigt kan lægge noget bag dig og komme videre?

»Det skal jeg gøre. Og det skal man kunne som fodboldspiller. Nogle gange er man inde i nogle hårde perioder – også som hold – og lige nu er det lidt anderledes i forhold til sidste sæson, hvor de små marginaler var lidt på vores side. Nu skal vi frem og kæmpe lidt hårdere for pointene. Det er dér, mit fokus er.«

Hvordan har du det ovenpå det, der er sket de seneste dage?

»Jeg har det fint. Altså … jeg kan ikke forholde mig til andet, end at jeg er Brøndby-spiller. Og det er sådan, det er,« sagde den store midtstopper og tilføjede:

»Som jeg også har sagt tidligere, så er fodboldverdenen sjov, og det er også det, vi skal kunne som fodboldspillere. Vi skal kunne omstille os hurtigt.«

Det var fredag, at Brøndby meldte ud, at klubbens anfører var tilbage i truppen efter to kampe på tribunen, da den købende klub havde trukket sig fra handlen.

Derfor var 27-årige Maxsø også tilbage i startopstillingen, da søndagens derby skulle spilles foran lidt over 31.000 tilskuere.

Nu ser forsvarsspilleren i stedet frem mod fredagens opgør mod FC Nordsjælland, hvor klubben ifølge ham selv skal kickstarte sæsonen med en sejr.

Du forventer at være med på fredag?

»Ja, 100 procent. Det er det, jeg kan forholde mig til. Jeg er Brøndby-spiller, og så længe jeg er Brøndby-spiller, så kan jeg ikke gøre så meget andet.«

Er det stadig dit mål at komme til udlandet, inden transfervinduet lukker?

»Hvis det rigtige kommer, så er jeg klar.«

Andreas Maxsøs cheftræner, Niels Frederiksen, rystede også en smule på hovedet, da han kommentere på det, der skulle have været et sikkert salg til Rusland.

»Det er noget af et ejendommeligt forløb. Nu har jeg ikke været tæt på det, så jeg har ikke fulgt det på tæt hold. Men selvfølgelig er det noget ejendommeligt. Det er sjældent, man melder ud, at man er tæt på at have en aftale og lave et salg, og så går det hele lige pludselig i vasken. Det er meget specielt.«

Og står det til Brøndby-træneren, så må hans anfører endelig gerne blive hængende på Vestegnen.

Niels Frederiksen havde igen Andreas Maxsø til rådighed, efter anføreren ellers var ude af truppen i to kampe på grund af forhandlinger med en anden klub.

»Jeg glæder mig over, at vi har Maxsø til rådighed, fordi han er en dygtig spiller, og det håber jeg, vi har et stykke tid endnu. Vi må se, hvad der sker,« siger Niels Frederiksen, der også roser Maxsø for hans håndtering:

»Jeg synes, at Maxsø har håndteret det her rigtig professionelt og velovervejet. Der har ikke været noget dér, og jeg synes, han har forberedt sig rigtig godt til kampen og har været 100 procent klar til at spille kampen.«

B.T. kunne i slutningen af juni afsløre, at Brøndby og russiske Rostov var yderst tæt på aftale. Men den handel ser nu ud til at være endegyldigt afblæst.

Her kunne B.T. samtidig fortælle, at en anden russisk storklub i Rubin Kazan også har forsøgt at lægge billet ind på Maxsø.

FC København vandt søndag med 4-2 over Brøndby i et intenst derby, der bød på intet mindre end fire scoringer efter hjørnespark, inden Jonas Wind og Pep Biel afgjorde kampen til københavnernes fordel i anden halvleg.