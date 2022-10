Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nye videoer af et sammenstød mellem Københavns Politi og en gruppe FCK-fans har set dagens lys.

Det sker, efter FCK-fangruppen Sektion 12 Foreningen har rettet en hård kritik af Københavns Politis arbejde i forbindelse med en demonstration på Københavns Hovedbanegård søndag, hvor politiet endte med at trække stave mod en mindre gruppe fans.

Ifølge Københavns Politi havde gruppen af fans en konfrontatorisk tilgang og konfliktsøgende adfærd, og fansene skulle angiveligt have forsøgt at komme i slagsmål med politiet.

Men den udlægning er gruppen bag demonstrationen, Sektion 12 Foreningen, helt og aldeles uenig i, og man mener faktisk, at beskrivelsen passer bedre på politiet - og derfor deler man nu nye og egne videoer af episoden, hvor politiet trak stave mod den mindre gruppe fans. Den ene video kan du se over artiklen her.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sektion 12 København (@sektion12kbh)

B.T. har tirsdag været i kontakt med Københavns Politi, der ikke har kunnet fortælle, hvad der præcist ledte op til den voldsomme episode - i stedet henviser man til udtalelserne om, at gruppen af fodboldfans havde en konfrontatorisk og konfliktsøgende adfærd, ligesom man bekræfter, at brugen af stave nu skal vurderes.

»Når politiet har anvendt deres magtmidler som stav, peberspray, pistol og hund udarbejdes der en særskilt indberetning om forløbet og baggrunden. Indberetningen bliver vurderet i forhold til at sikre, at reglerne for magtanvendelse er fulgt. Det vil også ske i dette tilfælde,« fortæller Københavns Politi til B.T.

Sektion 12 skriver til sine nye videoer, at det er op til den enkelte at tolke på dem.

»Men for os der var til stede, er det tydeligt at denne beskrivelse fra politiet er mere retvisende som et selvportræt, end den er som beskrivelse af fansene. Om dette skyldes den trussel Peter Dahl (ledende politiinspektør ved Københavns Politi, red.) kom med op til kampen, hvor man vil indføre kollektive fanforbud til kampen mod Dortmund, hvis der var ballade til demonstrationen, må vi lade stå hen i det uvisse.«

»Vi bemærker dog, at Københavns Politi, til trods for den fredelige afvikling af demonstrationen, har anmodet UEFA om netop kollektive forbud. En restriktionsform vi er modstandere af, uanset hvor meget vi foragter modtageren,« lyder det i opslaget, der henviser til politiets anbefaling om at udelukke Dortmund-fans, når FCK tager imod den tyske storklub.

Med til de nye offentliggjorte videoer har Sektion 12 vedlagt et åbent brev, som fangruppen tirsdag har sendt til Divisionsforeningen, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Københavns Politi.

Her taler man imod kollektive straffe - som i søndagens derby, hvor FCK-fans blev forment adgang til Brøndby Stadion - og samtidig understreger fangruppen, at man har et medansvar for at sikre en positiv udvikling af dansk fankultur.

Det skal blandt blandt andet sikres gennem dialog og proaktivt arbejde. Noget, som Justisministeriet begyndte på tidligere i august ved at nedsætte en arbejdsgruppe som del af en styrket indsats mod urolighederne i dansk fodbold.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge FCK-fangruppen mangler dog en central ting i det arbejde - nemlig invitationen til de grupper, der står i midten af den debat, der har raseret i den seneste tid på grund af store uroligheder.

Og derfor vil FCK-gruppen nu inviteres med til bordet.

»Vi så positivt på, at Justitsministeriet tidligere på året valgte at invitere visse parter til at deltage i en 'ekspertgruppe'. En invitation, der dog aldrig kom frem til de mest relevante parter - de aktive fangrupper, der står i centrum for debatten, og de fanforskere, der har en evidensbaseret viden om problemstillingerne,« skriver Sektion 12 Foreningen blandt andet i det åbne brev, der fortsætter:

»Vi ønsker med dette brev derfor at tilkendegive vores ønske om at blive en del af det permanente dialogforum, som jf. Rigspolitiets katalog over tiltag, der er bragt i forslag i ekspertgruppen, løbende skal følge op på udviklingen og effekten af de tiltag, der iværksættes på fodboldområdet samt komme med forslag til nye tiltag.«

I justitsminister Mathias Tesfayes arbejdsgruppe sidder Rigspolitiet, Østjyllands Politi, Københavns Vestegns Politi og Københavns Politi, Divisionsforeningen, DBU, Danske Fodboldfans, klubberne AGF, Brøndby IF og FCK samt klubbernes tilknyttede officielle fanklubber.

Sektion 12 Foreningen understreger desuden, at man mener, at myndighederne bærer et medansvar for de problemer, der har vist sig i den seneste tid.

Blandt andet på grund af kollektive sanktioner, 'en politistyrke, der alt for ofte fremstår utryghedsskabende og en politidirektør, Peter Dahl, der ugentligt bruger tid i medierne på at tegne misvisende skræmmebilleder', skriver Foreningen.

B.T. har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Peter Dahl - indtil videre uden held.