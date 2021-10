Emmanuel Sabbi er skuffet. Ikke over sig selv eller OB, men fordi det amerikanske fodboldforbund forbigår ham.

Det på trods af, at han har været en af OBs fremtrædende spillere i denne sæson – både i august og september blev han kåret som klubbens bedste spiller – mens han også topper listen med flest vundne dueller langs jorden i Superligaen her midtvejs i grundspillet.

Alligevel hører han ikke fra det amerikanske landshold, som han ellers har repræsenteret 21 gange på diverse ungdomslandshold. Og det ærgrer ham, siger han til mediet campo.dk.

»Jeg synes, at jeg i det mindste har gjort mig fortjent til at få chancen på landsholdet. Det er ikke særlig fedt ikke at høre fra det forbund, som man har spillet ungdomskampe for,« siger Emmanuel Sabbi, der er åben for at repræsentere Ghanas landshold.

Emmanuel Sabbi har været en af OBs bedste spillere i denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Emmanuel Sabbi har været en af OBs bedste spillere i denne sæson. Foto: Liselotte Sabroe

Det er nemlig også en mulighed, hvis det amerikanske landshold bliver ved med at forbigå ham.

Han er vokset op i Columbus, Ohio i USA, men han er født i Vicenza i Italien af ghanesiske forældre, hvorfor de to lande også vil være en mulighed. I hvert fald på papiret for i realiteten får han nok svært ved at spille sig på europamestrenes landshold.

Det amerikanske landshold er nummer to i den nordamerikanske VM-kvalifikation efter 5 af 14 kampe. De tre bedste hold kvalificerer sig direkte til VM i Qatar.

Ghanas landshold er nummer to i sin gruppe efter Sydafrika med to kampe tilbage. Gruppevinderne går videre til næste kvalifikationsrunde.

Tidligere på sæsonen fortalte kantspilleren, hvordan klubbens nye spillestil med Andreas Alm ved roret passer ham godt.

»Vi har et offensivt mindset, og når vi har bolden, så tænker vi altid på, hvordan vi kan komme frem.«

»De opfordrer os til at udfordre vores modstandere i kampene, og vi har mange udfordringer, når vi træner, og det er fedt for en spiller som mig,« sagde Emmanuel Sabbi, der mener, at han aldrig har været bedre end lige nu.

Emmanuel Sabbi har karantæne, når OB møder Randers i næste runde af Superligaen. Kampen spilles søndag på Nature Energy Park.