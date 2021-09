Det smerter måske fansene, når en stjernespiller eller et lysende talent bliver solgt. Men det varmer godt i klubkassen, når millionerne ruller ind.

Transfervinduet er lukket i, og OB indkasserede en stor pose penge fra den tyske hovedstad. »Gribben fra Kerteminde« er fløjet fra reden og direkte ind på listen over de største salg i OBs historie. Her er OBs ti største spillersalg nogensinde ifølge statistikmediet Transfermarkt.

10. Daniel Høegh

Den første af flere fra klubbens eget akademi på listen. Høegh var fast mand i forsvaret gennem flere sæsoner, inden udlandet kaldte på den dengang 24-årige fynbo, der blev solgt til schweiziske Basel for 11 millioner kroner.

9. Nenad Novakovic

Hvis OB-fans ikke husker den serbiske målmand, er det forståeligt nok. For han nåede aldrig at spille en officiel kamp for klubben, inden den sendte ham til italienske Reggina for omkring 12 millioner kroner – blot en måned efter at have hentet ham i Køge for langt mindre.

8. Kalilou Traoré

Midtbanespilleren fra Mali kom til OB på en fri transfer trods kontraktbøvl med Traorés tidligere klub NK Istra. På to sæsoner nåede han at få stjernestatus i den fynske klub, inden han blev solgt til franske Sochaux for 13 millioner kroner. Han var den sidste af spillerne i OBs afrikanske rygrad til at forlade klubben. Nye vinde blæste over Ådalen.

7. Mathias Jørgensen

Den yngste spiller til at opnå ti Superliga-kampe for OB tog et noget anderledes valg, da han skiftede til New York Red Bulls i stedet for en klub i en større europæisk liga. OB tjente knap 15 millioner kroner på den dengang 18-årige angriber, der har haft begrænset succes i USA – og i AGF, hvor han senest var udlejet til.

6. Ulrik Laursen

Hele 17 millioner kroner måtte FCK punge ud med, da den dengang 32-årige forsvarsklippe skiftede Fyn ud med hovedstaden. Det gør fortsat handlen til den femtestørste interne handel i Superligaens historie. To og en halv sæson forinden var Laursen købt i Celtic for 11 millioner kroner. Det gør ham fortsat til OBs dyreste indkøb nogensinde.

5. Jesper Christiansen

Den tidligere landsholdskeeper spillede i OB ad to omgange med over ti års mellemrum. Foto: LARS MØLLER Vis mere Den tidligere landsholdskeeper spillede i OB ad to omgange med over ti års mellemrum. Foto: LARS MØLLER

En ung Jesper Christiansen nåede halvanden sæson i OB, inden den skotske storklub Glasgow Rangers bankede på OBs dør. Skotterne måtte slippe omkring 19 millioner kroner for målmanden, der senere vendte tilbage til dansk fodbold. Han spillede for OB igen fra 2012 til 2014.

4. Jonas Borring

Jonas Borring (th.) med Johan Absalonsen, der selv kunne have optrådt på listen, hvis ikke han var skiftet på en fri transfer til FCK. Foto: Ernst van Norde Vis mere Jonas Borring (th.) med Johan Absalonsen, der selv kunne have optrådt på listen, hvis ikke han var skiftet på en fri transfer til FCK. Foto: Ernst van Norde

Det var den største interne handel i Superligaens historie, da Borring skiftede fra OB til FC Midtjylland for 19 millioner kroner i 2008. Siden er Victor Nelsson, Mikkel Kaufmann og Karlo Bartolec handlet for mere.

3. Oliver Christensen

Oliver Christensen har stået sin sidste kamp for OB i denne omgang. Fremover vogter han buret i Hertha Berlin. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Oliver Christensen har stået sin sidste kamp for OB i denne omgang. Fremover vogter han buret i Hertha Berlin. Foto: Liselotte Sabroe

»Ich bin ein Berliner« kan Oliver Christensen med stolthed sige, nu hvor der venter Bundesliga-kampe for den tyske traditionsklub, der ifølge B.T.s oplysninger har betalt 22 millioner kroner for keeperen.

2. Per Pedersen

»Se, hvor mange mål jeg har scoret.« Per Pedersen scorede hattrick på syv minutter – godt nok med pausen imellem – mod FCK i efteråret 1996. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere »Se, hvor mange mål jeg har scoret.« Per Pedersen scorede hattrick på syv minutter – godt nok med pausen imellem – mod FCK i efteråret 1996. Foto: PALLE HEDEMANN

Godt nok fremgår overgangsbeløbet ikke på Transfermarkt, men Per Pedersen blev datidens dyreste dansker, da han skiftede OB ud med Premier League-klubben Blackburn Rovers i 1997. Hele 25 millioner kroner måtte den engelske klub sende tilbage over Nordsøen. Det var et saksesparksmål mod Frankrig og fire mål mod USA, der fik Blackburn til at spærre øjnene op.

1. Djiby Fall

Djiby Fall vendte senere tilbage til OB på en lejeaftale. Opholdet i Rusland blev ikke den store succes, og senegaleseren blev skippet afsted på en fri transfer til Lokeren. Foto: Claus Fisker Vis mere Djiby Fall vendte senere tilbage til OB på en lejeaftale. Opholdet i Rusland blev ikke den store succes, og senegaleseren blev skippet afsted på en fri transfer til Lokeren. Foto: Claus Fisker

Senegaleseren havde haft stor succes i Randers, men et kikset ophold i Al-Ain sendte Fall tilbage til Danmark og OB. Her var der igen mål i Falls støvler, da han nettede hele 11 gange i 18 kampe i efteråret 2008. De fine præstationer vakte interesse fra Lokomotiv Moskva, der måtte hive hele 35 millioner kroner op af lommen for angriberen, der blev OBs dyreste salg nogensinde.