»Jeg er sikker på, at i år er sæsonen, hvor vi kommer i top 6.«

Ordvalget siger alt. OB er stadig 'vi' for Oliver Christensen.

Selvom »Gribben fra Kerteminde« er fløjet fra reden, er der ingen tvivl om, at han elsker sit hjem.

I 11 år - halvdelen af sit liv - har målmanden repræsenteret Fyns blå/hvid-stribede fodboldflagskib.

Og selvom han nu har spillet sin foreløbigt sidste fodboldkamp for OB, er det ikke et farvel til hjerteklubben. Det slår han fast på sin Instagram-profil.

»Dette er ikke et farvel, men et på gensyn,« skriver Oliver Christensen i opslaget, hvor han mindes sit første møde med OB.

»I 2004/05-sæsonen var jeg på Odense Stadion for første gang. Fem år gammel syntes min far, det var på tide, jeg kom en tur på Odense Stadion. Det var første af mange ture med familien ud og se heltene.«

Som 11-årig kom Oliver Christensen til prøvetræning i klubben, og det var et stolt øjeblik for Kerteminde-drengen.

»Jeg havde lovet mig selv, at når jeg en dag blev en stor dreng, skulle jeg stå mellem stængerne for 'Striberne',« fortsætter han i opslaget.

Oliver Christensen takker sine mange holdkammerater og trænere fra OB-tiden, og kalder det et barndomsønske, der gik i opfyldelse, da han fik lov at stå for OB foran klubbens 'fantastiske fans'.

»Jeg er evigt taknemmelig,« skriver han efterfulgt af et blåt og et hvidt hjerte ligesom han også bruger hashtaggene 'Engang Odense, altid Odense' og 'For byen, for klubben, for altid'.

Nu venter et eventyr i den tyske hovedstad Berlin, hvor byens største hold Hertha også spiller i blåt og hvidt.

Klubben har dog fået en rædselsfuld start på Bundesligaen med tre nederlag i ligeså mange kampe og en målscore på 2-10.

Oliver Christensen var ikke med, da klubben senest tabte 5-0 til Bayern München.

»Der Geier aus Kerteminde« får tidligst debut for »Die Alte Dame« ('Den gamle dame' som klubben kaldes, red.), når Hertha gæster Bochum 12. september efter landsholdspausen.