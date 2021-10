Det var ikke kun OB-fans, der havde en fest fredag aften på stadion, da Vejle blev pulveriseret med 6-0.

Også OBs maskot, katten Victor, havde en fest. Victor indtog grønsværen, som var det dansegulvet på Boogies.

Få minutter før kampstart løb Victor på banen til lyden af technomusik i den stille støvregn. Stemningen skulle have et nøk op.

»Mine damer og herrer. Lad mig præsentere vores maskot. Her er – katteeeeen Victooor!« lød det fra stadionspeakeren.

Maskotten havde kridtet danseskoene og dansede ned mod stemningstribunen.

Efter et lille minuts dans tordnede sangen 'Zombie' af Vinai ud af højttalerne, og så blev der skruet op for energiniveauet. Men det toppede ikke der.

De snedigste dansetrin blev først fundet frem på droppet nogle sekunder senere.

OBs maskot Victor havde været på danseskole inden kampen mod Vejle. Foto: Odense Boldklub Vis mere OBs maskot Victor havde været på danseskole inden kampen mod Vejle. Foto: Odense Boldklub

Torsdag før kampen fortalte OB i en video på Twitter, at klubben havde sendt Victor til dansetræning hos Hips Dance Studios i Odense med det formål at gøre ham knivskarp til fredagens show.

I videoen kan man se Yen David, underviser i elektronisk dans, undervise Victor.

»Det var sjovt at arbejde sammen med Victor. Jeg elsker, når Odense står sammen om 'Kernkraft 400' (af Zombie Nation, red.), så jeg fandt et remix med mere energi. Jeg var lidt nervøs for, hvordan OBs fans ville tage imod et elektronisk remix,« fortæller Yen David til B.T.

Han er en af Danmarks førende elektroniske dansere og har været på tur med og arbejdet med både Infernal og Ude af Kontrol.

Han arbejder også med internationale elektroniske artister om et nyt remix, han dog endnu ikke kan løfte sløret for.

B.T. har forsøgt at finde ud af, hvem der var inde i maskotten fredag aften, men det vil OB ikke kommentere på.

Én ting er i hvert fald sikkert. Professionelt så det ud.