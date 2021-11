Randers FC er ramt af coronavirus før søndagens Superligakamp mod Vejle.

Det er Vito Hammershøy-Mistrati og Tosin Kehinde, der er blevet testet positive for covid-19, og derfor er de to ikke med i truppen til opgøret.

Det skriver Randers på sin hjemmeside. Her fremgår det også, at de to spillere er sendt i isolation.

Især fraværet af Vito Hammershøy-Mistrati må være en sten i træner Thomas Thomasbergs sko.

Midtbanespilleren er normalt fast mand i startopstillingen og har spillet i samtlige Randers' 23 kampe i denne sæson.

Nigerianske Tosin Kehinde, der er kantspiller, bliver også brugt hyppigt. Han har været på banen i 21 kampe i sæsonen, hvoraf de fleste har været fra start.

Med tre kampe tilbage i Superligaen i efterårssæsonen ligger Randers på fjerdepladsen, á point med AaB på tredjepladsen.

Søndagens kamp mellem Randers og Vejle fløjtes i gang klokken 14.