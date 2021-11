Danmarks nationalstadion har indgået et stort partnerskab med teleselskabet 3.

Det skriver FC København i en pressemeddelelse.

Det nye partnerskab betyder ifølge klubben, at den digitale oplevelse i Parken får et markant løft i de kommende år for alle gæster via teleselskabets netværk.



Stadionet vil fortsat hedde Parken, mens selve partnerskabet får titlen 'Parken – Connected by 3'.

I pressemeddelelsen står der videre, at det nye samarbejde vil betyde, at gæster til landskampe, koncerter og FCK-kampe i Parken kommer til at få en langt bedre oplevelse ved at bruge det nye netværk.

»Vi har et ansvar og en pligt til at bringe Parken ind i fremtiden, så det også er danskernes hjemmebane for de kommende generationer,« siger Jacob Lauesen, der er kommerciel direktør i selskabet bag FCK, Parken Sport & Entertainment, og tilføjer:



»Det skal vi gøre med respekt for historien og stedets betydning som fristed for så mange, men også med modet til at udvikle det.«

Parkens netværk har i flere år været en stort samtaleemne blandt de mange gæster, som ofte frustreret har måttet kæmpe for at få netværksdækning på mobiltelefonen på tilskuerpladserne.

Hos 3 ser man ligeledes frem til det nye samarbejde og dermed muligheden for at give en bedre stadionoplevelse til de mange danskere, der besøger stadion hvert år.

»Vi glæder os helt enormt til dette samarbejde. I fællesskab med Parken vil vi skabe endnu flere unikke, digitale oplevelser for danskerne, når de besøger Danmarks nationalarena,« siger Jesper Bennike, der er Executive Vice President Consumer and COO hos teleselskabet.

De seneste år er det Telia, der har stået for netværket i Parken. Det nye samarbejde træder i kraft ved årsskiftet.