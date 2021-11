Den sydafrikanske skandalestjerne Oscar Pistorius har stjålet overskrifter verden over de seneste dage – endnu en gang.

Atleten, der for snart 10 år siden blev verdenskendt som 'Blade Runner', fordi han manglede begge ben, men alligevel kunne konkurrere ved OL, afsoner i øjeblikket en fængselsdom på 13,5 år for mordet på kæresten Reeva Steenkamp tilbage i 2013.

Men med nyheden om, at en prøveløsladelsesproces kan være igangsat, har han endnu en gang chokeret offerets efterladte.

Det skriver det australske medie News.

Foto: Alon Skuy Vis mere Foto: Alon Skuy

Helt konkret er den mulige prøveløsladelse nemlig noget, der har skabt fortvivlelse hos Reeva Steenkamps forældre, Barry og June.

Det skyldes blandt andet, at netop den mulighed blev afvist for blot en måned siden, skriver nyhedsbureauet AP efter fængslet, som Pistorius sidder i, havde taget kontakt til de ulykkelige forældre.

»Det kom som et chok for dem, efter hele processen i første omgang blev afvist. Det var et dobbelt slag for dem. Det åbner en masse sår og river de plastre af, de havde sat på de sår,« siger Tania Koen, der er advokat for Steenkamps forældre.

Inden en prøveløsladelse af 34-årige Oscar Pistorius kan komme på tale, skal han dog først deltage i et såkaldt 'genoprettende retfærdighedsmøde' med forældrene – sandsynligvis i den nærmeste fremtid.

Ifølge sydafrikansk lov skal der nemlig være 'en mulighed for parterne til at forsones eller sige undskyld', efter Pistorius nu har afsonet halvdelen af sin fængselsdom.

På trods af chokket er Reeva Steenkamps forældre dog klar til at stå ansigt til ansigt med deres datter morder, har Tania Koen tidligere slået fast:

»June har altid sagt, at hun har tilgivet Oscar, hvilket dog ikke betyder, at han ikke skal betale prisen, for hvad han har gjort. Barry kæmper lidt mere med den del, men det er noget, han må beslutte på det rigtige tidspunkt.«

Reeva Steenkamp blev 14. februar 2013 dræbt af fire skud i hovedet, hvorefter Oscar Pistorius hævdede, der var tale om et uheld. Anklageren var dog af den overbevisning, at han skød sin kæreste helt bevidst.

Ifølge Pistorius forvekslede han Reeva med en indbrudstyv, hvilket betød, at han affyrede dræbende skud igennem badeværelsesdøren.

I september 2014 erklærede sagens dommer, Thokozile Masipa, at Oscar Pistorius ikke var skyldig i overlagt mord, og hans straf lød i første omgang på fem år. Det blev siden forhøjet til seks år, og i 2015 kom sagen for højesteretten, der gik imod den første dom.

Her blev han efterfølgende erklæret skyldig i mord, og i 2017 fik han så fordoblet sin straf, der blev øget til 13 år og fem måneder bag tremmer.