Coronavirus fortsætter med at hærge det danske samfund.

Fredag meldte FC København ud, at den polske profil Kamil Wilczek nu er blevet smittet med virussen.

'F.C. Københavns Kamil Wilczek er testet positiv for covid-19 og er derfor ikke med i træning eller kamp den kommende tid,« melder FC København på sin hjemmeside.

Samtidig melder man, at angriberen er den eneste i truppen, som er blevet testet positiv.

'Alle nødvendige forholdsregler omkring smittespredning er foretaget og ingen andre i trup eller stab er testet positive,' lyder det.

Det er uvist, om den 33-årige Wilczek når på banen igen i år for FC Købehavn, da holdet kun har to kampe tilbage i 2021: først mod AaB på søndag og dernæst mod Slovan Bratislava i Parken torsdag 9. december.

Wilczek kom til FC København i sommeren 2020, men har langtfra spillet en stor rolle for københavnerne i denne sæson, og det er langtfra givet, at han var kommet i aktion for FCK alligevel på denne her side af årsskiftet.

Indtil videre er det blevet til 13 kampe for førsteholdet og tre mål for Wilczek, der lige nu ser ud til at være langt fra startopstillingen - og generelt fra spilletid.

Det er nemlig mere end to måneder siden, at polakken sidst var i aktion for FCKs førstehold.

Det var 22. september i pokalfiaskoen mod Nykøbing FC.