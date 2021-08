FC Midtjylland annoncerer, at klubben henter den brasilianske angriber Marrony fra Altetico Mineiro.

Det sker i videoer på Twitter og klubbens hjemmeside, hvor spilleren bydes velkommen.

Allerede torsdag afslørede B.T., at FC Midtjylland ville hente Marrony. Han har underskrevet en femårig kontrakt.

»Marrony er en type, vi har ledt efter i et stykke tid, og vi har kigget på ham i en længere periode. Det har været lidt svært at komme i nærheden af ham, men det er lykkedes nu. Vi er sindssygt glade for og stolte over, at han har valgt at komme til FC Midtjylland som sit næste step i karrieren,« siger sportschef Svend Graversen til klubbens hjemmeside.

#MarronyAnnounced pic.twitter.com/SWv4sRyHX9 — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) August 20, 2021

»Det er en rigtig dygtig og alsidig angriber med nogle klare spidskompetencer. Hans tekniske færdigheder er eminente, og så har han et godt drev med bolden og et veludviklet hovedspil.«

»Kort sagt en komplet offensiv pakke,« forklarer sportschefen.

Marrony forklarer samtidig, at der var nogle personlige årsager til, at handlen er trukket ud.

»Det var mit ønske at komme til FC Midtjylland, og jeg er både glad og ydmyg, for den indsats klubben har gjort for mig.«

»Skiftet trak lidt ud grundet familiære årsager, idet jeg bliver far om en måned, og det var vigtigt for mig at sikre de optimale rammer for min familie, inden jeg rejste til Danmark,« siger Marrony.

»Jeg er meget motiveret af klubbens ambitioner. Mit mål er at spille Champions League og vinde trofæer med FC Midtjylland, og det matcher klubbens,« fortsætter angriberen.

Det er FC Midtjyllands største indkøb i klubbens historie, som betaler fire millioner euro for den 22-årige brasilianer.

Beløbet svarer til 30 millioner kroner. I Superligaens historie er det kun Pep Biel, der har været dyrere at lokke til Danmarks bedste række.

Marony har spillet 62 kampe for Atletico Mineiro, hvor det blev til 11 mål og 4 målgivende afleveringer.

Han har tidligere spillet for en anden brasiliansk klub, Vasco Da Gama, og nåede kun at være i Atletico Mineiro i et år.

/ritzau/