Hvis der fandtes en pris til OBs største fan, kunne den meget vel gå til tyske Andreas Loxtermann.

Selvom han bor 750 kilometer fra Odense, er han på stadion mindst 12 gange om året for at se de stribede helte, som han har fulgt siden 2008. Han har endda lært dansk for at følge klubben.

Da Andreas Loxtermann begyndte at læse om OB og klubbens historie, fangede særligt historien om klubikonet Lars Høgh hans interesse.

»Jeg elsker, at han er meget nede på jorden og stod med sin klub. Han har helt sikkert haft mulighed for at skifte og tjene flere penge, men han blev i den klub, han elskede,« fortæller Andreas Loxtermann, der ikke er i tvivl om, at Høgh er hans favoritspiller, selvom målmanden stoppede karrieren, før Andreas blev OB-fan.

»Jeg er også dybt imponeret af, hvordan han håndterer sin sygdom. Han er et kæmpe menneske, og alle kan lære af Lars Høgh, hvordan man håndterer livet,« fortæller Andreas Loxtermann, der ærgrer sig over, at målmandslegenden ikke længere er i klubben.

»Man burde indrette alt omkring ham, for han er noget særligt. Der findes ikke en som ham i alle klubber.«

Lars Høgh hjælper også Andreas Loxtermann, når arbejdsdagen som socialarbejder er hård.

»Jeg har et klip fra 'Miraklet i Madrid' på min arbejdscomputer. Når det går galt, ser jeg det, og siger 'okay, du kan klare det'. Der findes en vej ud af det umulige. Det giver optimismen igen, når arbejdet er svært.«

Andreas Loxtermann og sønnen Arne poserer i OBs udebanetrøje, som de har fået i julegave. Foto: Privatfoto Vis mere Andreas Loxtermann og sønnen Arne poserer i OBs udebanetrøje, som de har fået i julegave. Foto: Privatfoto

Andreas Loxtermann fremhæver Max Fenger og Aron Thrándarson som nogle af de nuværende spillere, han bedst kan lide.

»Max har en god attitude på banen og kæmper fra første til sidste fløjt, og Aron fighter i bedste OB-ånd.«

»Sådan var Mikkel Desler også. Han så altid ud som om, han var ved at dø, fordi han gav alt og var fuldstændigt færdig efter en kamp,« fortsætter Andreas Loxtermann, der også beklager klubbens tab af Oliver Lund til AGF.

Selvom Andreas Loxtermann bor i Siegen i Tyskland, tæt på klubber som Dortmund, Schalke og Frankfurt, betyder OB meget mere for ham.

»Det er meget familiært, og man kan komme og snakke med spillerne, hvis det passer. Det kan jeg rigtig godt lide, og det kan man ikke i tysk fodbold, hvor der er langt flere penge i systemet, og det er mere lukket for offentligheden,« siger Andreas Loxtermann, der ikke har været på stadion i Tyskland i 10-15 år.

»Jeg vil hellere have flere unge spillere, der kæmper for sin by og klub, end stjerner, der spiller for millioner.«

I Danmark er hans yngste søn Arne ofte med til OBs kampe. Resten af familien har også været med.

»Men min datter hader fodbold. Hun var med som barn, men fik kastet en øl på sig, så vi måtte gå ud,« fortæller Andreas Loxtermann, der har indgået en aftale med sin nu 18-årige datter.

»Jeg hader at have slips på, men jeg tager slips på til hendes bryllup, hvis hun tager med på stadion igen,« griner Andreas Loxtermann.