Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Da jeg havde filmet det via Snapchat, var jeg ikke i tvivl om, at denne her video skulle gemmes på den ene eller den anden måde.«

Ordene kommer fra manden, der har filmet den video, der måske har fået flest visninger i Danmark i de seneste dage.

Den, hvor en Brøndby-fan tvinger trøjen af FCK-tilhængere i S-toget efter søndagens kamp mellem de to mandskaber.

Det virale klip har siden vakt harme rundt omkring i landet og tændt ild til en i forvejen betændt debat om de bestialske hændelser, fodboldverdenen var vidne til under søndagens derby mellem FCK og Brøndby. Du kan se den voldsomme video i toppen af artiklen.

Overfaldet fandt sted på S togets A-linje mellem Farum og Køge.

»Til at starte med tror jeg, at vi alle sammen troede, det var for sjov. Der var ikke en ond stemning i præcis den kupé, vi sad i. Rigtigt nok sad der tre drenge, som de eneste FCK-fans, men der var ikke dårlig stemning,« fortæller Christoffer, der filmede optrinnet – og som B.T har anonymiseret.

Christoffer er selv Brøndby-tilhænger og fortæller, at Brøndby-fanen, der tvang trøjen af de tre FCK-tilhængere, selv kom over til dem, der senere fik taget trøjerne.

Kort efter kom han tilbage med to venner. Den ene af dem bad ham om at 'komme videre'

»Vi sad tættest på, og jeg fik filmet episoden. Det er egentlig tilfældigt til at starte med,« fortæller Christoffer.

Og så udspillede mareridtet sig.

'Du har 30 sekunder. Skal jeg tage den af dig? Tag den af! Fucking små nørder, hva,' lød det fra den frontende Brøndby-fan, som fik fravristet trøjerne fra de unge mænd i FCK-trikot.

Til sidst forlod fanen så kupeen med trøjerne i hånden – og spyttede i retning af de tre mænd, der nu sad i bar mave.

Siden har der været meldinger om total lammelse i togkupeen. Flere har også undret sig over, hvorfor ingen greb ind i den pågældende situation.

»Jeg blev lidt stødt af det her med, at mange har undret sig over, hvorfor ingen brød ind. Jeg tror, det var blevet et total mekka af slagsmål, hvis folk var brudt ind i hans aktion,« siger Christoffer.

»Jeg havde to venner med. Den ene satte sig over til de her tre drenge, lige efter det var sket. Vi prøvede at få dem til at falde til ro. De sad i et tog fyldt med Brøndby-fans. Vi fik fortalt dem, at vi synes, at de gjorde det rigtige. Spurgte dem om, hvor de skulle hen. Og at de skulle tage det helt roligt.«

»Så sad vi og lavede lidt sjov for at bryde stemningen op.«

Christoffer, der kender folk fra både FCK og Brøndbys fanmiljøer, var ikke i tvivl om, hvorvidt videoen skulle deles – og hvorfor.

»Senere forsøgte jeg at finde den ene af FCK-drengene for selv at give dem videoen. Først og fremmest tænkte jeg på, om det ville være for ydmygende, men jeg tænkte også, at jeg selv gerne ville have haft det på video. Jeg gør det, fordi jeg håber, at den kommer frem til drengene, så de har den,« fortæller han.

»Der er sikkert sket værre ting ved det her derby. Der var også folk, der blev sparket ned ad trapper. Der er mange ting, der aldrig kommer i søgelyset. Men jeg synes, det er vigtigt, at det her kom frem nu,« mener Christoffer.

»Der skal rulle hoveder blandt de her folk. Som sagt blev jeg også ærgerlig over debatten på sociale medier omkring, hvorfor ingen greb ind. Men jeg synes, at det er vigtigt at huske, at det også var Brøndby-fans, der hjalp de her tre gutter.«

Onsdag meldte Københavns Politi ud, at Brøndby-fanen, der stod bag overfaldene, har meldt sig selv.

Allerede på vej derud mærkede Brøndby-fanen, der overværede sit første derby i Parken, en nærmest hadsk stemning.

»Jeg var ikke vildt tryg ved det, men jeg var ikke bange. Det var en voldsom oplevelse fra start til slut. Der var dårlig og ond stemning, allerede da vi stod på toget på Dybbølsbro Station inden kampen,« siger Christoffer.

»Men det at være på stadion var forholdsvist trygt. Dog var der igen et mindretal, der stod for den dårlige og onde stemning. Langt de fleste var i fantastisk humør og bidrog til en fantastisk stemning. Som altid.«

En af de tre forulempede mænd kalder selv episoden for 'meget ydmygende.' Læs mere om det her.

B.T. er bekendt med Christoffers identitet og har imødekommet ønsket om anonymisering, ligesom der er fremlagt dokumentation for, at han er manden bag videoen.