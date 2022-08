Lyt til artiklen

I løbet af weekenden har der været en storstilet jagt på en ukendt Brøndby-fan, som i et S-tog tvang mindst en trøje af en FCK-fan.

Nu skriver Københavns Politi på Twitter, at den ukendte mand har meldt sig selv.

»Røveriforhold i S-tog hvor en gerningsmand truede en ung mand til at tage en FCK-trøje af. Gerningsmanden har til eftermiddag selv henvendt sig til politiet, han er sigtet og klargøres til fremstilling i morgen,« lyder det kort fra politiet.

Videoen er blevet delt som en steppebrand på sociale medier efter søndagens derby mellem FCK og Brøndby.

På videoen ser man en mand klædt i gult true sig til en siddende persons FCK-trøje.

»Fucking nørder. Jeg fucking brænder den. Jaja, hva' så dit lille skvat, hva'? Så er du ikke så sej mere,« lød det fra Brøndby-fanen.

Både fans af Brøndby og FCK har siden fordømt optrinnet.

Og det kom samtidig frem, at flere andre FCK-fans også fik frataget deres trøjer af samme person.

De har resulteret i, at Københavns Politi aktivt gik ind i sagen.

Det har også betydet et storstilet arbejde på at få fat i de unge personer, som fik frarøvet deres fodboldtrøjer.

Blandt andet blev der oprettet en indsamling til de unge fans oprettet af nogle fans af ærkerivalen Brøndby, ligesom FCK og FCK-spilleren Kevin Diks aktivt involverede sig i at finde frem til de unge FCK-fans for at give dem en ny trøje i stedet for den, som blev frarøvet dem.

Københavns Politi har tidligere skrevet på Twitter, at de anser sagen for at omhandle røveri.

Politiet har for så vidt ikke flere oplysninger i sagen, skrives det afslutningsvis på Twitter.