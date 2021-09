Det var sæsonens blot anden Superligasejr for Brøndby, men endnu engang skete det mod et af ligaens mest formstærke mandskaber.

Sidst var mod FC Midtjylland, mens det denne gang var AaB, der måtte forlade Vestegnen uden point.

Derfor mener Brøndbytræner Niels Frederiksen dog ikke at den blågule bus nu kommer buldrende bagfra.

Trods comebacksejren hænger de forsvarende mestre stadig efter både FCM og FCK:

Panderynker hos Brøndbytræner Niels Frederiksen under søndagens kamp mod formstærke AaB. De blev dog færre i løbet af kampen, da han kunne se sit hold vende 0-1 til 2-1 på Brøndby Stadion. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Panderynker hos Brøndbytræner Niels Frederiksen under søndagens kamp mod formstærke AaB. De blev dog færre i løbet af kampen, da han kunne se sit hold vende 0-1 til 2-1 på Brøndby Stadion. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der er jo den forskel, som der er på økonomien. Bare fordi de har et budget, der er dobbelt så stort som os, betyder det ikke de er dobbelt så gode. Men vi halter stadig efter, og det er helt naturligt,« lyder det fra den tidligere bankmand.

Der har været meget snak om klubbens ageren på transfermarkedet, hvor Carsten V. Jensen har hentet flere spillere i andre danske klubber, som Christian Cappis og Kevin Tschiembe fra 1. divisionsklubberne Hobro og Lyngby, mens Mathias Greve er kommet fra Randers' pokalvindere.

Niels Frederiksen erkender da også der er stor forskel på holdet nu og dem, der løftede DM-pokalen:

Mikael Uhre blev redningsmanden for Brøndby søndag aften, da sidste års Superligatopscorer scorede to gange i kampen mod AaB. Dermed rækker han også i denne sæson ud efter topscorertitlen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mikael Uhre blev redningsmanden for Brøndby søndag aften, da sidste års Superligatopscorer scorede to gange i kampen mod AaB. Dermed rækker han også i denne sæson ud efter topscorertitlen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg sagde faktisk til spillerne, at jeg synes vi var det bedste hold i første halvleg, men vi var mere det bedste hold i anden halvleg. Vi har haft en dårlig sæsonstart, hvor vi har vundet for lidt. Men det er svært at måle, for vi spillede med et andet hold sidste år, må vi være ærlige og sige.«

Men er du tilfreds med dine nyindkøb?

»Greve(Mathias, red.) kommer ind og spiller en rigtig fin kamp, synes jeg. Og det gjorde han også mod Allerød, og så kan man diskutere deres niveau. Når jeg kigger på det, kigger jeg jo ikke bare på deres enkelte aktioner, men jeg synes bestemt det går den rigtige vej. Greve tager skridt, jeg synes også Cappis tager skridt hele tiden.«

Er du tilfreds med Brøndbys indkøb?

Andre nyindkøb spillede dog slet ikke. Divkovic kom ikke på banen, mens den næsten ti millioner kroner dyre nordmand, Henrik Heggheim, end ikke var i truppen:

Brøndbys Mathias Greve var et af de nyindkøb, der fik spilletid i søndagens Superligasejr mod AaB. Generelt var træner Niels Frederiksen også tilfreds med den tidligere Randersspillers indsats. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Brøndbys Mathias Greve var et af de nyindkøb, der fik spilletid i søndagens Superligasejr mod AaB. Generelt var træner Niels Frederiksen også tilfreds med den tidligere Randersspillers indsats. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er jo en prioritering jeg laver, i forhold til hvem der er tættest på holdet og hvem jeg synes der skal spille. Heggheim er stadig en spiller, der ikke har været her ret længe,« siger Niels Frederiksen om den dyre norske stopper.

Sejren gav dog tiltrængt ro for Niels Frederiksen, der fik bekræftet sit eget indtryk af et Brøndbyhold, der gør mange ting rigtigt. Men ude af krisen er de ikke nødvendigvis:

»Vi vandt også over Midtjylland, og så gik der en del kampe før vi vandt igen, så det skal ikke blive en sovepude.«