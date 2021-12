Morten Frost og familien flyttede til Aarhus i 2005. Frost er en stor fodboldelsker, og når man ikke bor langt fra Ceres Park, er det helt naturligt, at man tager på stadion og ser AGF.

Der skulle ikke mere end en enkelt kamp til, før den tidligere verdensetter i badminton blev imponeret af fangruppen.

»Jeg er jo meget interesseret i fodbold generelt. Jeg kan godt lide at se det. Jeg holder meget af fodbold og har engageret mig i fodbold de steder, jeg har været. Så det var super naturligt, at jeg skulle se AGF spille. AGF har jo en yderst passioneret fangruppe, det blev jeg grebet af. Jeg er selv en af de stille på stadion, jeg er ikke en af dem. der råber højest. Jeg håber selvfølgelig helt vildt, at de vinder, når de spiller.«

Som fan af klubben siden 2005 har Morten Frost også været med til tre nedrykninger som AGF-fan, men der har også været store øjeblikke.

Morten Frost i aktion i 1982. Foto: Palle Hedemann Vis mere Morten Frost i aktion i 1982. Foto: Palle Hedemann

»Det har været en turbulent tid med tre nedrykninger. Det har gjort lidt ondt, og det har været frygteligt uretfærdigt. Men jeg kan huske et år, vi rykkede ned, hvor vi spiller mod FCK på hjemmebane. Vi er fuldstændig presset i bund i 90 minutter, og vi har ikke en chance. Men til sidst bliver Ole Budtz sendt frem. Han banker den ind, og så vandt AGF 1-0. Det er fodbold, når det er bedst eller værst. Det var meget ironisk på en eller anden måde, at vi rykkede ned alligevel.«

Morten Frost kan ikke pege på en enkelt spiller, som han vil fremhæve, men den nuværende cheftræner i AGF har en stor plads i hjertet hos Morten Frost.

»Fodbold er meget en holdindsats. Så jeg vil ikke pege på en enkelt spiller. Der har været mange gode spillere. I bronzesæsonen var der et godt hold og et godt kollektiv. Mange spillede rigtig god fodbold på holdet der. Men jeg er stor fan af David Nielsen. Han er en fed person og en god træner for klubben.«

»Jeg synes, han passer godt ind og har det, der skal til. Jeg håber virkelig, at han klarer skærene, og at de kommer i top-6, så vi kan lukke den snak. Det er bare min mening. Jeg synes, han er dygtig.«

Morten Frost rejser rigtig meget i løbet af året, da han arbejder som engelsktalende badmintonkommentator på verdensplan for medievirksomheden IMG. Derfor er der ikke meget tid til at gå på stadion, men når han er hjemme i Aarhus, så er der en bestemt person, som han følges med.

»Jeg rejser rigtig meget, og jeg kan være væk tre måneder i streg. Så ser jeg kampe i fjernsynet, når det kan lade sig gøre. Når muligheden så er der, så lister jeg over på stadion. Jeg er blevet gode venner med Bent Wachmann, så det er ham, jeg går på stadion med. Det er super hyggeligt.«

Bent Wachmann er en sand AGF-legende, der i perioden 79-89 spillede 408 kampe for 'De Hviiie', og han blev senere også direktør i klubben.

Morten Frost mener afslutningsvis, at det, der gør AGF specielt og til et rigtigt 'Byens Hold', er, at man kan mærke i byen, hvordan det gik med klubben i weekenden.

»Om mandagen kan man mærke, om AGF vandt eller tabte i weekenden. Det smitter af på hverdagen. Det er fedest, når de har vundet, og der er en euforisk stemning i byen. Det er lidt hyggeligt. Folk går op i det, og det er dejligt.«

