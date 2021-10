Mikael Anderson har sat sine ben utallige gange på MCH Arena iført den sorte FC Midtjylland-trøje.

Men på søndag træder han ind på græstæppet iført den hvide AGF-trøje i en kamp mod hans tidligere holdkammerater fra Herning.

Det er en kamp, som den unge islænding ser ekstremt meget frem til, da han kom til AGF fra FC Midtjylland for blot en måned siden.

»Selvfølgelig ser jeg ekstra meget frem til den kamp. Det var den første kamp, jeg skulle se, hvornår vi skulle spille, da jeg skiftede. Det bliver en fed kamp, og jeg glæder mig utrolig meget til at komme tilbage og hilse på mine tidligere holdkammerater og folk omkring klubben.«

Anderson føler dog ikke, at han skal vise ekstra meget frem over for sin tidligere klub.

»Det er en speciel kamp. Jeg skal bare forsøge at være så god som overhovedet muligt. Den betyder lidt mere, og det kunne være fedt at være ekstra god. Jeg føler dog ikke, at jeg skal bevise noget over for FC Midtjylland eller omverdenen.«

Det bliver første gang, at han skal gå på banen i Herning og være på modstanderholdet, og det er da lidt mærkeligt, erkender Anderson.

»Det bliver underligt. Jeg har spillet mange kampe på MCH Arena, og jeg har været i FC Midtjylland i lang tid. Så at stå i den hvide trøje bliver mærkeligt. Det bliver også fedt, og jeg vil virkelig gerne slå dem, det er klart. Jeg glæder mig.«

Kampen mellem FC Midtjylland og AGF starter på søndag klokken 16.