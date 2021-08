»Vores egen skyld.«

Så kontant var Niels Frederiksens udmelding efter Brøndbys 2-2 kamp mod OB.

De danske mestre var foran 2-0 i pausen, inden et velsmurt OB-mandskab fik kæmpet sig tilbage i opgøret.

Men skal man tro Brøndbys cheftræner, kan holdet ikke klandre andre end sig selv.

OB fik kæmpet sig tilbage i opgøret mod Brøndby. Foto: Claus Fisker Vis mere OB fik kæmpet sig tilbage i opgøret mod Brøndby. Foto: Claus Fisker

»Det er bittert. Det er manglende kvalitet, der gør, at vi ikke får vundet kampen. I modsætning til de andre kampe, synes jeg faktisk, at vi har marginalerne med os i første halvleg,« sagde Niels Frederiksen.

»Jeg synes ikke, at det var rimeligt, at vi førte 2-0 ved pausen, men det gjorde vi.«

Den velspillende Mikael Uhre scorede to flotte mål for Brøndby, inden Emmanuel Sabbi og Mart Lieder blev OB-målscorere.

Men Brøndby burde slet ikke have lukket OB ind i kampen, mener Niels Frederiksen.

»Vi startede anden halvleg aldeles fremragende. Vi skabte nogle store muligheder, som vi skal sørge for at sparke ind og så lukke kampen til 3-0,« forklarer han.

»Når man ikke gør det, skal man ikke forære dem et mål. Det er problematisk, for så bliver det nervøst, specielt for et hold, der ikke har vundet i lang tid.«

Brøndby hungrer fortsat efter sæsonens første Superligasejr efter seks kampe uden at vinde.

Sejren kom heller ikke denne lørdag, og selvom cheftræneren ser mange gode ting i præstationen, er han også fattet.

»Man sidder med en fornemmelse af, at man skulle have haft tre point og lukket kampen. Men vi gjorde os ikke fortjent til det, fordi vi manglede kvalitet i afgørende situationer i dag.«

Niels Frederiksen slår dog ikke alarm og tror på, at en Brøndby-trup, der har været hårdt ramt af corona, kan rejse sig i en nær fremtid.

»Jeg er ikke nervøs for det. Inden så længe har vi en fuld trup til rådighed igen, og det er vigtigt for os, når vi har så tæt et kampprogram, som vi har.«

Brøndbys næste kamp er Champions League-kvalifikation mod Red Bull Salzburg.

Opgøret spilles på onsdag.