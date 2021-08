Nøj, hvor er det bare fedt at se fodbold, når der er så flot en kulisse som i Odense lørdag.

Kongemål og masser af intensitet stod på programmet, da OB leverede et flot comeback mod Brøndby i et opgør, der endte 2-2.

Hvis der er noget, der hedder stolthedskontoen, så fik de danske mestre tanket godt op på den. Lige indtil kampens sidste minutter, hvor sejren – igen – glippede. Nu har Brøndby spillet seks kampe i sæsonen uden at vinde.

Herunder får du B.T.s dom fra opgøret mellem OB og Brøndby.





Der er ikke det, Mikael Uhre ikke kan i Odense. Brøndby-angriberen tvang OB i knæ med to mål, hvoraf det ene var af høj, høj kaliber. Sidste gang Brøndby var på besøg i Odense, nettede Uhre tre gange, og der er ingen tvivl om, at den målfarlige herre giver OB-tilhængerne mareridt. Havde Uhre spillet for OB, havde han været Odenses Bruce Wayne. En superhelt, der gør, hvad der passer ham.

Karakter: 6





Usynlig. Sådan kan man bedst beskrive Bashkim Kadrii i lørdagens kamp mod Brøndby, hvor angriberen prøvede uden rigtig at lykkes med noget. Det blev til et par afslutninger hist og her, men manden, der lignede en, som bar Harry Potters usynlighedskappe, stod i skarp kontrast til Brøndbys Batman.

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

OB 4-3-3

Oliver Christensen 2

Robin Østrøm 3

Alexander Juel Andersen 2

Jeppe Tverskov 3

Jørgen Skjelvik 3

Aron Elis Thrándarson (ud. 83.) 2

Jens Jakob Thomasen (ud. 72.) 3

Emmanuel Sabbi (ud. 92.) 4

Issam Jebali (ud. 83.) 5

Troels Kløve 4

Bashkim Kadrii (ud. 72) 2

---

Mart Lieder (ind. 72.) UB

Mads Frøkjær-Jensen (ind. 72.) UB

Ayo Simon Okosu (ind 83.) UB

Max Fenger (ind. 83.) UB

Moses Opondo (ind 92.) UB

Brøndby IF 3-5-2

Mads Hermansen 3

Anton Skipper (ud. 46.) 4

Andreas Maxsø 3

Kevin Tshiembe 4

Andreas Bruus 2

Anis Ben Slimane 3

Josip Radosevic (ud. 72.) 3

Morten Frendrup 3

Kevin Mensah 2

Simon Hedlund (ud. 72.) 3

Mikael Uhre 6

---

Jens Martin Gammelby (ind. 46.) 3

Andreas Pyndt (ind. 72.) UB

Andrija Pavlovic (ind. 72.) UB

Fodbold er bare ikke det samme uden tilskuere. Det var en vanvittig flot kulisse i Odense, og selvom det fortjener at blive nævnt, bliver den ikke kampens detalje. Det bliver Niels Frederiksens pletskud til gengæld. I ren og skær raseri lossede Brøndby-træneren et køleelement eller en frostboks afsted, da Simon Hedlund leverede en GIGA-afbrænder. Det kostede et gult kort, men Niels Frederiksen viste, at sparketeknikken er i orden.

Han fik sig en oplevelse for livet. Da OB-fanen Buster tabte sin hotdog på tribunen i Odense for en uge siden, vidste han formentlig ikke, hvad fremtiden ville bringe. Lørdag fulgte han spillerne ind på banen som maskot en uge efter, at en Silkeborg-spiller sparkede hotdoggen ud af hånden på ham. En fin gestus fra OB, der gav den unge knægt noget, han aldrig glemmer.

Denne her må virkelig gøre ondt i Brøndby. Efter en første halvleg hvor de danske mestre tromlede OB over, tabte de fuldstændig sutten i anden halvleg. De blågule blev presset hårdt tilbage af et forvandlet OB-hold, som fik kæmpet sig tilbage i kampen efter at have været bagud 2-0. Måske er det hårdt at bruge ordet krise om Brøndby. Men Niels Frederiksen må efterhånden være godt og grundigt bekymret.