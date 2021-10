Jesper Hansen måtte hente bolden fire gange i eget nettet, da AGF tabte med 4-0 til FC Midtjylland søndag eftermiddag.

AGFs målmand måtte erkende efter kampen, at der var stor forskel på de to hold under dagens opgør.

»De skal have kredit for deres kynisme og kvalitet. Man føler, de er flere klasser bedre end os i dag, da de sparker dem ind. Vi blev blæst ud af banen den første halve time, og det var ikke en sjov følelse,« siger Jesper Hansen og fortsætter.

»Det var en lorte kamp. Første halvleg er vi slet ikke til stede. De scorede på alt i dag, og da man kiggede på uret efter en halv time, så kunne man godt blive bange for, at det ville blive en rigtig grim dag for AGF, men det eneste positive er, at vi ikke falder helt sammen og taber 8-0.«

AGF har ellers vundet de sidste tre opgør i Superligaen, og derfor havde Jesper Hansen også håbet på lidt mere.

Jeg troede på, at vi kunne byde FC Midtjylland op til dans, men vi mangler stadig nogle skridt, og i dag så man forskellen på de to hold. Vi følte egentlig, at vi var mere klar, men det var vi så ikke på dagen. Selvtilliden blev lige punkteret lidt i dag.«

FC Midtjyllands Paulinho scorede til 3-0 i opgøret, og det burde han måske ikke have gjort.

»Jeg ærgrer mig over scoringen til 3-0. Han sparker fra tæt distance, men vinklen er spids, og den kunne jeg lige så godt have taget.«

Jesper Hansen rejser nu med A-landsholdet, og AGF spiller deres næste kamp 18. oktober, når de tager imod AaB på Ceres park.