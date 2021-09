FCM-anfører Erik Sviatchenko jubler over, at 'bonderøvene' vandt 1-0 i Parken over FCK.

Sammen med sine forsvarskollegaer var han grunden til, at midtjyderne kunne rejse hjem med alle tre point fra Parken, og efter kampen sendte han en lille stikpille af sted.

»FCK har været sindssygt godt kørende, og jeg tror ikke, det er, fordi de taber til os, at de bliver dårlige pludselig. De er godt på vej, og vi har været lige så godt kørende. Vi har måske bare ikke fået lige så positiv omtale, og det er fint nok. Vi er fra lille Herning, og det tager vi med os. Det var fedt at se, at bonderøvene kunne vinde over de elegante københavnere,« smiler Sviatchenko.

Med sejren er FC Midtjylland nyt tophold i Superligaen efter ni kampe ét point foran netop FCK, og det var på trods af, at brasilianske Evander fik et dumt rødt kort efter en lille halvtime.

Nu vanker der en bøde til midtbanemanden.

»Jeg har ikke set den. Den er god nok? Okay, han får en stor bøde så. Jeg er jo bødekasseformand«, griner han om Evanders røde kort, som han fik efter en stempling bagfra på Jonas Wind.

»Når man vinder, glemmer man det hurtigt. Sådan er det nogle gange i fodbold, så rammer man den fokert, og det gjorde han så, som I siger. Men efterfølgende rykker vi sammen i Midtjylland-bussen og kriger den hjem med klogskab,« forklarer anføreren.

Den midtjyske kynisme med en mand i undertal banede vejen, mener han.

»Folk er trætte, men det er en fornøjelse, at vi formår at være så kyniske, at vi kører den hjem iskoldt under presset fra det her stadion. Vores fundament er blevet enormt stærkt, vi lukker meget få mål ind, og når vi rykker tættere sammen, er vi svære at have med at gøre,« jubler Sviatchenko.

Ifølge anføreren følte midtjyderne sig ikke presset af FCK undervejs, men de kunne godt mærke frustrationen. Specielt over de mange ture i græsset fra gæsterne.

»De var frustrerede over, at vi ligger os ned. Men det gør vi, fordi vi bliver ramt. Det er en fornemmelse, som de havde, at det var frustrerende. Men det er også topfodbold at være kløgtig. Nogle gange bliver man ramt hårdere, andre gange lidt mindre hårdt. Man ligger sig ned for lige at få pusten, sådan er det i topfodbold,« siger Sviatchenko, der melder om masser af selvtillid i MIdtjylland.

»Sejren ændrer ikke noget stort i forhold til, at sæsonen er lang og hård. Men vi kan tage herhen, præstere og vise, at vi er lavet af noget helt specielt. Vi har skiftet meget ud på vores hold, og på kort tid har vi spillet os i toppen af Superligaen og Europa League. Det er fedt at være midtjyde lige nu.«