Der er noget, de ikke har lyst til at tale for meget om i FC København, men det er umuligt at komme udenom.

For græsplænen i Parken så forfærdelig ud, da københavnerne slog Vejle 3-0 og hentede tre vigtige point i topstriden. Den var både hullet og slidt, og med to kampe tilbage på denne side af nytår og vigtige point at spille om, er der grund til at bekymre sig om underlaget.

»Det er ikke til vores fordel. Den har haft bedre dage, må jeg sige. Den er en smule glat. Så har jeg sagt det pænt. Men forhåbentlig kommer den stærkt tilbage. Den har tidligere fået nogle overhalinger, der har været rigtig god for den. Vi håber, at det kommer tilbage, men vi viste i dag, at vi også kan spille bold på sådan en bane,« lød det fra målscorer Jens Stage.

Det var midtbanemanden, der var tættest på at udtrykke sin utilfredshed med banen på Danmarks nationalstadion, for der var ikke nogen, der havde lyst til at pege fingre søndag aften.

Sepp Piontek talte ofte om “gode bineforhold”. Han ville ikke have været tilfreds i dag.

Vigtig kamp #FCKVB på lidt af en pløjemark. @JanKalborg og jeg sætter ord på dyrskuedramaet i @LIGAdrp3 #sldk pic.twitter.com/06rOUrd5nR — Andreas Kraul (@KraulDR) October 31, 2021

En sejr var hentet i hus via flere fine angreb, og så skulle der ikke sendes for meget kritik mod banen.

»Vi snakkede inden kampen, om banen skulle vandes. Det, jeg hørte fra spillerne efter opvarmningen, var, at den faktisk var fint plan. Vi kunne spille vores spil på den ved at putte vand på. Det er det, jeg forholder mig til. Jeg kommenterer ikke på udseende og så videre,« siger Jess Thorup.

Handler det ikke om at give sig selv de bedst mulige forudsætninger for at spille på sin bedst mulige måde?

»Alle os, der elsker fodbold, elsker at komme ind på en grønsvær, der står snorlige. Det er ligesom at gå på et gulvtæppe, og det vil vi alle sammen gerne. Vi kender udfordringerne herinde i forhold til sol og vind og alt det. Jeg ved, at der bliver arbejdet stenhårdt på den bane. Andet kan jeg ikke sige om det. Jeg ved, at det er historisk. Der ikke er nogen af dem, der har været en del af klubben i mange år, der kan huske, at den bare har stået snorlige.«

Den er da blevet kåret til Superligaens bedste bane på et tidspunkt…

»Ja, og jeg husker også landsholdet, efter vi havde lagt den her nye, fantastiske bane. Men det er sådan, det er. Jeg er ikke ansat til at kommentere på banen. Der må I snakke med banefolkene,« siger Jess Thorup.

Og så afslørede han, at han da også selv havde fat i banefolkene ude på FC Københavns eget træningsanlæg på Frederiksberg - kaldet 10'eren.

»Jeg er over dem hver eneste dag ude på 10'eren, så den bliver klippet og slået. Men det derude er vores kampbane, og der skal vi have den bedst mulige bane, og det ved jeg, at der bliver arbejdet hårdt på.«

Nu har FC København tre uger til at få gjort lidt ekstra ved banen, inden AGF kommer til hovedstaden. Og 9. december lukker københavnerne så efterårssæsonen med en potentielt afgørende kamp i Conference League mod Slovan Bratislava.

»Det er ikke top-kvalitet, men jeg er sikker på, at de folk, der arbejder på den, gør deres bedste. I dag var den næsten så nedtrådt, at den alligevel var lidt plan. Så dårlig var den heller ikke. Jeg vil ikke kritisere den for meget, for de gør deres bedste, og så må vi spille ud fra forholdene,« siger Jonas Wind.