FC København kom tilbage på sejrssporet efter sidste weekends pauvre indsats i derby-nederlaget til Brøndby.

Det skete med en alternativ opstilling, men alligevel en sikker præstation, der allerede havde sikret sejren over Vejle ved pausen. Her havde Jens Stage og Hákon Arnar Haraldsson - med sit første seniormål for FCK - sørget for en 2-0-føring.

Og da Jonas Wind på et straffespark i anden halvleg scorede til 3-0, kunne FC København køre roligt i garagen med et tre point.

Her er B.T.s dom over opgøret i Parken:

Jonas Wind var en omvandrende detalje i Parken. Sikke en teknik fra angriberen, der var banen bedste - uanset om han havde scoret som angriber. Han pillede bolde ned, tjattede dem videre, satte FC Københavns angreb op. Ja, det var den ene tekniske lækkerbidsken efter den andet fra hoved, hæl, inderside og yderside på landsholdsspilleren. Og så fik han også målet på straffe.

Det var ikke nogen stærk indsats af Vejle-forsvar generelt, men desværre for ellers dygtige Mølgaard blev han iøjnefaldende ved FC Københavns to første mål. Det er ikke godt nok at tabe en hovedsødsduel til vævre William Bøving, og tacklingen inden 2-0-målet var både satset og gav masser af plads til indlæg.

FC København 4-2-3-1

Kamil Grabara 3

Peter Ankersen (ud: 72.) 2

David Khocholava (ud: 58.) 4

Nicolai Boilesen 4

Victor Kristiansen 3

Jens Stage (ud: 72.) 5

Pep Biel 4

Kevin Diks 3

Hakon Arnar Haraldsson (ud: 72.) 4

WIlliam Bøving (ud: 81.) 3

Jonas Wind 6

---

Ruben Gabrielsen (ind: 58.) 3

Andri Baldursson (ind: 72.) UB

Elias Jelert (ind: 72.) UB

Rasmus Højlund (ind: 72.) UB

Valdemar Lund (ind: 81.) UB

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Vejle 5-4-1

Sten Michael Grytebust 2

Tobias Mølgaard 1

Denis Kolinger 2

Manjrekar James 2

Viljormur Davidsen 2

Lukas Engel (ud: 70.) 2

Allan Sousa 3

Jacob Schoop (ud: 70.) 3

Lundrim Hetemi 4

Hallur Hansson 3

Luka Djordjevic (ud: 57.) 2

---

Andres Ponce (ind: 57.) 2

Hans Høllsberg (ind: 70.) 3

Kevin Costovic (ind: 70.) 3

Ja, mål er selvfølgelig en ting - og dem kan Jens Stage altså bare lave fra alle startpositioner. Sikke en kold afslutning! Men det utrolige ved den energiske aarhusianer er det faktum, at han lige nu bare SKAL starte inde for FC København. Altså hver gang - og han skal nok præstere. Det er en vild historie, når man tænker på, hvor i hierarkiet han har ligget undervejs i sin FCK-tid. Mod Vejle var han med flid og sikkert pasningsspil tæt på banens bedste.

Man kan spørge sig selv, om det er til FC Københavns egen fordel, at hjemmebanen så ofte er så dårlig. Jeg tør godt svare nej, og selvom det gik mod Vejle, er der en reel risiko for, at en pløjemark som den nuværende kan koste københavnerne point i Parken. Det klæder ikke en klub med Superligaens største budget at have ligaens dårligste bane.

Der kom en mundfuld luft mere til Jess Thorup med sejren over Vejle, og selvom den var et krav fra både fans og eksperter, luner det. Med FC Københavns nuværende skadessituation skal der skrabes point sammen, hvis ikke de flyvende midtjyder skal spille guldet hjem allerede på denne side af nytår. Og hvad angår Vejle, så lever de med nederlaget, men præstationen gav ikke ro i maven hos Peter Sørensen.