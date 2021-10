Luther Singh. Det er navnet, der allerede efter ganske kort tid i FC København giver nervøse trækningerne hos alle fans af klubben.

Den sydafrikanske spiller, der skulle give flere dimensioner på kanten hos FC København, har slet ikke levet op tli forventningerne, og søndag blev han siet fra til den trup, der mødte Brøndby i det imødesete derby.

Cheftræner Jess Thorup erkender nu, at det slet ikke spiller for Luther Singh, og at klubben nu laver en helt ny plan.

»Jeg har haft nogle snakke med Luther efter de sidste par kampe, og vi er blevet enige om, at vi trækker stikket, og nu skal vi gøre noget ved det her, så det ikke bliver halvt,« siger Jess Thorup efter nederlaget på 1-2 til Brøndby og tilføjer:

»Vi skal finde ud af, hvordan vi får gjort det helt. Så vi har haft eftertræninger med ham både i går og i forgårs. Derfor var han faktisk presset. Men fordi Jens (Stage, red.) var lidt tvivlsom i går, indlemmede vi ham i truppen - ellers havde han ikke været i truppen. Det er et bevidst valgt i forhold til at kigge på den længere bane,« forklarer Thorup, som ikke lægger skjul på sin skuffelse over Luther Singh.

»Han er ikke der, hvor han skal være med formen. Det har vi taget konsekvensen af, og vi har sagt til Luther, at de næste par uger kommer til at handle om at træne ekstra hårdt, så han skal tilbage i topform. Vi tager en uge ad gangen. Vi lægger et stenhårdt program, og så må vi se, om han er med i næste weekend.«

I den seneste kamp, torsdag mod PAOK, blev Luther Singh skiftet ind efter pausen, men det kom der intet godt ud af, og så hev Jess Thorup ham ud igen inden kampens afslutning.

Der bliver nu lagt mere op til, at det er på træningsbanen, at Luther Singh skal spilles i form.

»Det har været et ujævnt forløb, og så har vi troet, at vi kunne bringe ham ind og via nogle kampe få ham i form, men det må vi acceptere, at det kan han ikke. Så nu har vi trukket stikket, så vi kan bygge ham ordentligt op.«

Luther Singh kom til FC København 18. august og har fået 64 minutters spilletid i Superligaen.