Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er et drama mellem to af Superligaens største navne, som er gået verden rundt.

FC København-stjernerne Kamil Grabara og Maty Ryan har nemlig trukket overskrifter for den verbale infight med stikpiller og hånende kommentarer, som de to VM-spillere har været i over de seneste uger.

FCK har meddelt, at sagen er blevet håndteret internt, men nu sætter cheftræner Jacob Neestrup – som del af et større interview med B.T. – lidt flere ord på den verbale krig mellem de to målmandskonkurrenter hos de danske mestre.

»Vi har klaret den internt, og så kommer vi videre herfra. Jeg har talt med begge, og jeg har sagt til dem, at nok er nok. Det er den måde, vi kan håndtere det på internt, når begge spillere er tusindvis af kilometer væk,« siger Neestrup, der er opsat på at komme videre – og det forventer han også af sine to stridshaner.

Kamil Grabaras tweet i kølvandet på, at Maty Ryan droppede fælt i VM-ottendedelsfinalen. Inden da havde Maty Ryan antydet, at der ligger politik bag, at Grabara holder Ryan på bænken i FCK. Vis mere Kamil Grabaras tweet i kølvandet på, at Maty Ryan droppede fælt i VM-ottendedelsfinalen. Inden da havde Maty Ryan antydet, at der ligger politik bag, at Grabara holder Ryan på bænken i FCK.

»Jeg kommer ikke til at tage flere snakke med dem om det. Jeg har sagt, hvad der skal siges, og vi forventer, at den er lukket nu.«

For tiden er de to konkurrenter på ferie efter VM, men i januar vender de to målmænd – efter planen – tilbage til FCKs træningsanlæg på Frederiksberg.

Medmindre der bliver gjort alvor af den særdeles eksplicitte flirt med et FCK-exit, som australske Maty Ryan har leveret i den seneste tid.

»Vi må se, hvad der sker med ham (i transfervinduet, red.). Som træner er jeg glad for, at der har været to dygtige målmænd i efteråret. Det har vi haft brug for i forhold til at have førstepladsen inden for rækkevidde, spille og kvalificere Champions League.«

Maty Ryan har flirtet med et farvel til FC København i det kommende transfervindue. Foto: CARL RECINE Vis mere Maty Ryan har flirtet med et farvel til FC København i det kommende transfervindue. Foto: CARL RECINE

»Så der har vi konkluderet, at det er meget centralt med to dygtige målmænd i forhold til at kunne leve op til de sportslige målsætninger.«

Skulle 30-årige Maty Ryan ikke finde sig en ny klub, før pligterne i FCK kalder igen, så er Neestrup overbevist om, at de to målmænd kan samarbejde – mediefight eller ej.

»Det har de vist rigtig godt over de seneste måneder, at de kan. Man skal bare ud at se dem træne, hvor det ikke fås bedre i hele Skandinavien. Så der ligger svaret.«

Maty Ryan kom til FC København i august, da Kamil Grabara kom slemt til skade med ansigtet og så ind i en længere skadespause – men da polakken kom tilbage, endte en skuffet Ryan på bænken.

Australien skrev under på en kontrakt til 2024, men noget kan altså tyde på, at det bliver et mere end kort ophold i hovedstaden.