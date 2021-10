Han er en af de spillere, der er blevet diskuteret en del, efter han skiftede til FCK.

Luther Singh, der blev hentet til klubben efter salget af Mohamed Daramy, har endnu ikke helt fået sat sit præg i hovedstaden.

Derfor er han også en af de spillere, øjnene er rettet mod. Det samme gjorde sig gældende efter søndagens kamp på Brøndby Stadion, hvor den 24-årige sydafrikaner ikke var med i truppen.

»Luther er en del af vores hold. Jeg har godt læst og hørt om, hvad der er blevet sagt – også i fjernsynet, og jeg må ærligt indrømme, at der er nogle ting, jeg ikke synes, at man kan tillade sig at sige,« sagde Nicolai Boilesen efter derby-nederlaget til Brøndby.

FCK-profilen henviser til en bemærkning, der kom under kampen mellem SønderjyskE og FC København sidste weekend.

Her lød det fra TV3-kommentatoren Jonas Schwartz, der kommenterede opgøret sammen med Stig Tøfting, at Luther Singh, der blev skiftet ind i anden halvleg, lignede en mand, der havde spist flere burgere, inden han løb på banen.

»Nu snakker jeg bare for mig selv, men jeg synes, det er en skandale, at man kan tillade sig at stå og snakke om, om han har spist burger eller ikke spist burger. Der burde være et eller andet vist niveau i forhold, hvad man siger,« sagde Nicolai Boilesen og fortsatte:

»Man må sagtens sige, at vi spiller rigtig, rigtig dårligt, men det der, synes jeg, går hen og bliver voksenmobning på et eller andet niveau. Det tager jeg i hvert fald afstand fra,« sluttede Nicolai Boilesen efter søndagens kamp, som FC København tabte med 1-2.

Luther Singh blev skiftet ind mod Sønderjyske sidste weekend. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Luther Singh blev skiftet ind mod Sønderjyske sidste weekend. Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jonas Schwartz, men det har ikke været muligt. Efter kampen i sidste weekend skrev han dog på Twitter, at kommentaren bestemt ikke var sendt afsted med onde intentioner.

'Det handlede om, at jeg syntes han så meget tung ud. Jeg talte ikke om hans kropsbygning. De færreste bliver hurtigere af at spise burgere lige inden en fodboldkamp. Det var en kæk bemærkning,' skrev Jonas Schwartz

Hos NENT, der sendte kampen, mener sportschef Kim Mikkelsen, at sagen bliver blæst op.

»Jeg synes ikke, at det er en skandale, det de har sagt. Jeg har svært ved at se voksenmobningen i det. Det må stå for Boilesens regning, hvis han synes, at det er så alvorligt. Det har jeg meget svært ved at se,« siger Kim Mikkelsen til B.T.