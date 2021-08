FC Københavns transfervindue kan meget vel stadig stå på vid gab.

Det mener i hvert fald cheftræner Jess Thorup, der efter søndagens derbysejr mødte pressen.

Her satte han ord på, hvordan hele transfersituationen forholder sig i hovedstadsklubben lige nu:

»Jeg tror ikke, vi er færdige med vores transfervindue. Jeg kunne godt se flere spillere komme til.«

Jess Thorup efter søndagens derbysejr. Foto: Claus Bech Vis mere Jess Thorup efter søndagens derbysejr. Foto: Claus Bech

Men er der grund til det, når man ser på jeres præstation i dag?

»Jeg siger det jo ikke, fordi jeg synes, vi har et dårligt hold, men hvis vi skal fortsætte med at spille tre kampe om ugen og holde et niveau, som vi kan være tilfredse med, så har vi brug for en bred trup.«

Hvor vil du helt præcist gerne forstærkes?

»Vi har allerede forstærket os på målmandsposten og i forsvaret, og nu skal vi vel kigge lidt frem i banen, hvor vi måske mangler nogle forskellige typer.«

Så defensiven er på plads, medmindre I sælger derfra?

»Ja, det vil jeg mene.«

Én af de spillere, som den seneste tid er blevet rygtet til udlandet, er forsvarsstjernen Victor Nelsson.

Senest er tyrkiske medier begyndt at sende den unge FCK-spiller til storklubben Galatasaray. Men det var dog ikke årsagen til danskerens plads på bænken til søndagens derby, forklarer Jess Thorup:

22-årige Victor Nelsson sammen med holdkammeraten Mohamed Daramy. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 22-årige Victor Nelsson sammen med holdkammeraten Mohamed Daramy. Foto: Liselotte Sabroe

»Victor havde karantæne i starten af sæsonen, og så spillede han ikke så meget. Men så har han jo pludselig spillet en del kampe og fået mange minutter den seneste tid, og derfor var der brug for noget rotation i bagkæden.«

Så han er ikke på vej til Tyrkiet?

»Det har jeg ingen kommentarer til. Det må du spørge 'PC' om.«

Og netop klubbens sportschef, Peter 'PC' Christiansen, kom da også hurtigt forbi pressen efter søndagens slutfløjt.

Men der var dog ikke meget information at hente.

»Det kan jeg ikke svare på, som tingene er nu. Jeg kan jo aldrig udelukke et salg. Det må vi forholde os til, hvis der sker noget,« forklarede han og tilføjede:

»Først kiggede vi på forsvaret for at skabe den konkurrence, der skulle til, og så er det ikke nogen hemmelighed, at vi også kigger længere fremme på banen nu.«

FC København vandt søndag med 4-2 over Brøndby i et intenst derby.

I videoen øverst kan du se højdepunkter fra det målrige opgør i Parken.