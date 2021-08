Jonas Wind glemmer ikke søndagens derby lige foreløbig.

Ikke kun, fordi FCK-stjernen stod bag to scoringer, men også på grund af det, han oplevede umiddelbart efter sit mål til 3-2.

Her jublede den 22-årige angriber nemlig nede foran Brøndbys medrejsende fans, og sådan noget går ikke ubemærket hen.

For kort efter den vilde jubel med holdkammeraterne blev landsholdsspilleren nemlig ramt af kasteskyts fra de blå-gule fans.

Jonas Wind åbnede målscoringen i Parken med sit mål til 1-0. Foto: Claus Bech Vis mere Jonas Wind åbnede målscoringen i Parken med sit mål til 1-0. Foto: Claus Bech

»Der fløj mange ting ind, men det er man efterhånden vant til, når man kommer tæt på deres fans,« sagde angriberen efter kampen og tilføjede, at selve kasteskytset havde givet ham et sår i hånden:

»Jeg ved ikke helt, hvad det var, de kastede, men det lignede en jernstang. Den var varm i hvert fald.«

Så du blev ramt?

»Ja, den flænsede lidt af huden på min hånd. Den kom imod mig, og så når jeg lige at få slået den væk. Men sådan er det. Det var fedt at score og så lige give den lidt ekstra i den ende.«

På tv-billederne kunne man dog se, at der ikke var tale om et jernrør, men derimod et afbrændt romerlys, som blev sendt i retning af Jonas Wind.

På trods af episoden var det en jublende målscorer, der mødte pressen efter kampen.

I angriberens øjne var det nemlig en helt fortjent sejr, som københavnerne hev i land søndag aften i Parken – endda med fyldte tribuner.

»Det var en fed kamp at spille, og det er jo det her, vi lever for. Sejren betyder meget, og den måde vi gør det på. Altså, 'Mo' (Mohamed Daramy, red.) og Viktor (Kristiansen, red.) terroriserer dem jo lidt ude på kanten.«

Jonas Wind fejrer sin scoring til 3-2 nede foran Brøndbys fans. Foto: Claus Bech Vis mere Jonas Wind fejrer sin scoring til 3-2 nede foran Brøndbys fans. Foto: Claus Bech

Sæsonens første derbysejr blev da også en realitet efter en kamp, hvor der efter mere end 18 måneder igen var fyldte tribuner i Parken på grund af de ophævede coronarestriktioner.

»Det giver os jo noget ekstra, og tilskuerne bærer os frem, så kæmpe tak til dem. Men jeg synes også, at vi var bedre end Brøndby i dag, og vi vinder fortjent,« forklarede FCK-stjernen.

FC København vandt søndag med 4-2 over Brøndby i et intenst derby, der bød på intet mindre end fire scoringer efter hjørnespark, inden Jonas Wind og Pep Biel afgjorde kampen til københavnernes fordel i anden halvleg.

I videoen øverst kan du se episoden, hvor Jonas Wind bliver ramt af kasteskyts.